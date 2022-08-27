صدمة فِيْ الاتحاد بعد اكتساح العدالة.. “رحيل وغياب 3 أسابيع”

تلقت جماهِيْر نادي الاتحاد ذعرًا كبيرًا، بعد ساعات قليلة من “اكتساح” العدالة، فِيْ بداية مشوار الفريق الكروي الأول، فِيْ الموسم الرياضي 2022-2023.

فاز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على العدالة 3-0، فِيْ اليوم الأول من مسابقة دوري روشان السعودي.

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وبهذه النتيجة تصدّر العميد جدول دوري روشان السعودي “مؤقتا” بتعادله مع فريق نادي الشباب لكرة القدم الأول الذي تغلب على الباطن (3-0).

* ذعر كبير لـ “جماهِيْر” نادي الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة الرياضية، عَنّْ غياب محمد الصيعري مهاجم الاتحاد الجديد عَنّْ الملاعب، خلال الفترة المقبلة.

وانتقل السياري إلَّى الاتحاد فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي. لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2024 قادمين من صفوف الفِيْصلي.

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وأشارت الصحيفة إلَّى أن الصيعري يحتاج 3 أسابيع كاملة. لشفاء إصابتك وإعادة تأهِيْلك.

من جهة أخرى، اقترب خالد السميري، لاعب وسط نادي الاتحاد، من مغادرة صفوف فريق كرة القدم الأول، الصيف الجاري.

وأشار الرياضي إلَّى أن السميري اتفق مع نادي الخليج فِيْ انتظار الانتهاء رسمياً من الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة.