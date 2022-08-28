صدمة فِيْ الاتحاد.. تجدد إصابة البيشي وغموض حول مَوعِد عودته

كشفت تقارير إعلامية، الأحد، عَنّْ استئناف نجم فريق نادي الاتحاد لكرة القدم، عبدالعزيز البيشي، الإصابة مع انطلاق موسم دوري روشان السعودي الجديد “2022-2023”.

اكتسح الاتحاد، أمس الجمعة، نظيره العدالة بثلاثة أهداف لصفر، فِيْ مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

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وأكدت صحيفة “الرياضية” فِيْ عددها الصادر صباح اليوم، أن إصابة عبدالعزيز البيشي، جناح نادي الاتحاد، تتجدد مرة أخرى، بعد اقتراب اللاعب من المشاركة فِيْ تدريب جماعي خلال فترة التدريب. مباراة. الفترة القادمة.

خضع البيشي لعملية جراحية لإزالة الغضروف من ركبته وأكَمْل أول برنامج إعادة تأهِيْل له فِيْ معسكر الاتحاد فِيْ النمسا. استعدادًا للموسم الجديد 2022/2023.

وأوضحت الصحيفة نفسها أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية شاملة، وسيتم أخذ صور بالأشعة السينية فِيْ موقع إصابته من أجل تحديد الحاجة إلَّى الجراحة أو الاكتفاء بالتأهِيْل والعودة إلَّى التدريب الجماعي مرة أخرى.

يستقبل الاتحاد نظيره الاتفاق على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، السبت المقبل، فِيْ اليوم الثاني من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

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