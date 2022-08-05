صدمة فِيْ النصر.. آل سويلم “ساعد” حمد الله على الانتقال إلَّى الاتحاد

لا تزال أزمة رحيل النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله من الفريق الكروي الأول لنادي النصر، والانتقال إلَّى الاتحاد، تثير الكثير من الحبر فِيْ وسائل الإعلام السعودية.

وانضم حمدالله إلَّى النصر فِيْ صيف 2022، فِيْ عهد “المتفوق” سعود السويلم، وجدد عقده مع إدارة صفوان السويكت، قبل مغادرته النادي فِيْ نوفمبر 2022، بقيادة موصلي. معمر.

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وبعد رحيله عَنّْ النصر التحق النجم المغربي الكبير بفريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد. وأحرز 13 هدفا وقدم مساعدة واحدة فِيْ 15 مباراة رسمية حتى الآن.

* سر خروج عبد الرزاق حمدالله من نادي النصر ..

وفِيْ هذا السياق، كشف الصحفِيْ الرياضي عبد الله المالكي السر الحقيقي الذي دفع الحمد الله لمغادرة قلعة العلمي.

وأشار المالكي فِيْ تصريحات متلفزة إلَّى أن الإدارات المنتصرة التي سبقت آل معمر “دلل” الحمد الله كثيرا. فِيْ إشارة إلَّى نصيحة السويلم والسويكت.

وأضاف “هذه المجالس وضعت عبد الرزاق حمدالله فِيْ مكانة أهم من كل زملائه فِيْ الفريق ومنحته امتيازات خاصة فِيْ الرواتب والإجازات”.

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وأوضح الإعلامي الرياضي أن عائلة معمر كانت غاضبة للغاية من المعاملة الخاصة التي لقيها الحمد الله فور توليه رئاسة النصر.

وشدد المالكي على أن الرئيس الحالي لفريق النصر سحب هذه الامتيازات من النجم المغربي الكبير، وعادله بكل لاعبي الفريق.

وأشار عبد الله المالكي إلَّى أن الحمدالله لم يعجبه سحب الامتيازات التي حصل عليها من الإدارات السابقة. فقرر ترك النصر والتفاوض مع الاتحاد.