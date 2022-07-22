صدمة فِيْ النصر.. تاليسكا يعيد سيناريو حمد الله بـ”شكل أسوأ بكثير”

أعاد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا “مرحلة” المهاجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، مع الفريق الكروي الأول لنادي النصر.

وانضم تاليسكا، 28 عامًا، إلَّى النصر فِيْ صيف عام 2022 من صفوف فريق فريق كرة القدم الأول لنادي جوانجزهُو إيفرجراند الصيني.

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منذ انضمامه إلَّى القلعة الدولية، سجل النجم البرازيلي 22 هدفًا وساعد 4 أخرى، خلال 33 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.

* تاليسكا تكرر سيناريو حمدالله فِيْ النصر

لكن قبل انطلاق الموسم الرياضي الثاني له مع النصر، أبلغ تاليسكا مجلس إدارة النادي برئاسة موصلي معمر، بتأخر انضمامه إلَّى المعسكر “التحضيري” للفريق.

بدأ تركيز الفريق الكروي الأول لنادي النصر “التحضيري”، للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، فِيْ 21 يوليو الجاري، فِيْ مدينة مريبة الإسبانية.

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وبحسب صحيفة “الشباب” ؛ يرجع تأخر النجم البرازيلي فِيْ “الانضمام” إلَّى المعسكر العالمي بسبب جدول حفله الذي سيستمر حتى 31 يوليو.

لمدة عامين كاملين اشتكى نادي النصر من تصرفات عبد الرزاق حمدالله الذي غاب عَنّْ معسكرات الفريق الأول لكرة القدم. لرحلاته المستمرة للولايات المتحدة الأمريكية.

هذه الإجراءات … دفعت مجلس إدارة النصر، فِيْ النهاية، إلَّى “إنهاء” عقد النجم المغربي، الذي نقل ميركاتو الشتاء الماضي “يناير 2022” إلَّى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

من جانبهم، اعتبرت مجموعة كبيرة من مشجعي كرة القدم سلوك تاليسكا أسوأ بكثير من سلوك حمدالله. لأنه كان غائبًا بسبب رحلة عائلته ؛ بينما كانت النجمة البرازيلية، عَنّْ غنائها.