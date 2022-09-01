صدمة فِيْ النصر.. غيابات بـ”الجملة” عَنّْ مواجهة التعاون

أول فريق كرة قدم لنادي النصر أصيب برعب كبير. قبل مواجهة مباراة التعاون “الصعبة”، فِيْ دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

يحل النصر ضيفا على الفريق الكروي الأول لنادي التعاون، السبت المقبل، فِيْ اليوم الثاني من دوري روشان السعودي.

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وتغلبت مونديال، فِيْ أولى مبارياتها بالدوري، على الوحدة، بهدف بدون ركلة جزاء، سجلها النجم الكاميروني الكبير فِيْنسينت أبو بكر.

* الغياب مع “الجملة” للنصر مقابل التعاون

وفِيْ هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عَنّْ غياب 5 نجوم مطلقين من فريق النصر الأول لكرة القدم. لعدة أسباب.

وكشف الصرامي فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن الفوز بخمس نقاط، سيتغيب عَنّْ مباراة التعاون ؛ أنهم

– البرازيلي أندرسون تاليسكا … معلق.

– الأرجنتيني بيتي مارتينيز .. إصابة.

– جلال الدين مشاريبوف من أوزبكستان .. مصاب.

– الإسباني ألفارو غونزاليس .. قلة التحضير.

سلطان الغنام اصابة.

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وأوضح الإعلامي الرياضي أن قائمة نادي النصر ضد سكري القصيم ستضم 4 أجانب فقط. حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والمهاجم الكاميروني فِيْنسينت أبو بكر.