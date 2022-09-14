صدمة فِيْ الهلال.. الموافقة على انتقال كريستيانو رونالدو إلَّى النصر!

لا يزال انتقال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلَّى دوري المحترفِيْن السعودي يثير الجدل فِيْ وسائل الإعلام المحلية والدولية.

رونالدو، 37 عامًا، يريد الرحيل عَنّْ مانشستر يونايتد بعد أن اقتصر على مقاعد البدلاء تحت قيادة المدرب الهُولندي إريك تن هاغ.

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طوال صيف عام 2022 ارتبط اسم الأسطورة البرتغالية بالانتقال إلَّى نادي الهلال، قبل أن يسعى مجلس إدارة النصر لتوقيعه رسميًا، فِيْ الأيام الأخيرة من ميركاتو.

* خطة انتقال كريستيانو رونالدو إلَّى الروشن ليغ

وفِيْ هذا السياق قال الصحفِيْ الرياضي عيسى المسمار “على إدارة النصرة التعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل كريستيانو رونالدو (مفاوضات)”.

وأشار المسمار إلَّى أن مسؤولي اتحاد الكرة يريدون رونالدو تواجد رونالدو فِيْ الملاعب السعودية بأي شكل من الأشكال. حيث يتم العمل على اللاعب لإنهاء مسيرته فِيْ دوري الروشن.

وكشف الإعلامي الرياضي أن الخطة السابقة كانت نقل الأسطورة البرتغالي إلَّى الفريق الأول لنادي الهلال، ليتم إدراجه فِيْ القائمة، بدلاً من الأرجنتيني لوتشيانو فِيْتو.

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وأوضح عيسى المسمار، أن حرمان نادي الهلال من التعاقدات، بقرار من غرفة تسوية المنازعات ومركز التحكيم الرياضي، سينقل مسار اتفاق رونالدو، إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي النصر، فِيْ السوق الشتوي المقبل “يناير 2023″، وبموافقة اتحاد الكرة.

يشار إلَّى أن الهلال محروم من التعاقدات حتى صيف 2023. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو رغم توقيعه من قبل نادي النصر.