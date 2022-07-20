صدمة فِيْ الهلال.. بيريرا يخون بن نافل بـ”اتفاق سري مثير”

ويبدو أن النجم البرازيلي ماثيوز بيريرا قرر رفع راية التحدي أمام مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل.

وانضم بيريرا، 26 عامًا، إلَّى الهلال، صيف 2022، من وست بروميتش ألبيون، فِيْ أغلى عملية فِيْ تاريخ المملكة، تقدر قيمتها بنحو 90 مليون ريال.

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بعد موسم واحد فقط مع الزعيم، يواصل النجم البرازيلي ؛ مغادرة الفريق الأول لكرة القدم بضمانات من إدارة بن نافل. عَنّْ استمرارها فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

* اتفاقية “سرية” بين بيريرا وبوتافوجو

ورغم هذه الضمانات، أعلنت صحيفة “يو أو إل” البرازيلية عَنّْ اتفاق سري بين ماثيوز بيريرا وفريقه الجديد.

وكشفت الصحيفة أن نهام الهلال “اتفق” مع مديري نادي بوتافوجو البرازيلي على تخفِيْض راتبه السنوي بشكل كبير. لتتمكن من الانضمام إلَّى فريق كرة القدم الأول فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

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وأكد أن بيريرا يريد العودة إلَّى البرازيل بأي شكل من الأشكال ؛ ومن المتوقع أن يحسم بوتافوجو بسرعة الصفقة مع الهلال.

يشار إلَّى أن بيريرا سجل 4 أهداف وصنع 12 أخرى، خلال 32 مباراة رسمية، مع فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال، فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.