صدمة فِيْ لبنان.. أول شحنة حبوب من أوكرانيا “تغير وجهتها”

لن ترسو السفِيْنة التي تحمل أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا منذ الحرب الروسية فِيْ لبنان يوم الأحد كَمْا كان متوقعا.

غادرت سفِيْنة الشحن “رازوني” التي ترفع علم سيراليون ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود يوم الاثنين محملة 26 ألف طن من الذرة بعد أن وقعت أوكرانيا وروسيا اتفاقيات منفصلة بوساطة تركية وتحت رعاية الأمم المتحدة.

تفقد خبراء أتراك وروس، الأربعاء، السفِيْنة قبالة سواحل إسطنبول، قبل مَوعِد وصولها المقرر، بحسب السفارة الأوكرانية فِيْ لبنان، يوم الأحد فِيْ تمام الساعة 1000 صباحًا (0700 بتوقيت جرينتش) إلَّى ميناء طرابلس فِيْ الشمال. لبنان.

وقالت السفارة الاوكرانية فِيْ لبنان فِيْ رسالة تلقتها وكالة فرانس برس “نود اعلامكَمْ بتأجيل وصول سفِيْنة رازوني غدا”.

وردا على سؤال حول اسباب التأخير قالت السفارة لوكالة فرانس برس انه “ليس لديها معلومات اخرى” فِيْ الوقت الحالي.

وأكد مصدر مسؤول مطلع لوكالة فرانس برس أن السفِيْنة قد لا ترسو فِيْ لبنان إذا تمكنت من بيع شحنتها لتاجر فِيْ دولة أخرى.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه “السفِيْنة ستذهب إلَّى لبنان فِيْ حالة واحدة فقط إذا اشترى تاجر شحنتها”.

وأضاف أن “الأولوية بالنسبة لصاحب السفِيْنة هِيْ إيجاد تاجر يشتري شحنتها سواء كان فِيْ لبنان أو فِيْ أي دولة أخرى”.

يسمح اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا فِيْ 22 يوليو، بوساطة تركية وبرعاية الأمم المتحدة، باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، التي توقفت منذ الُغُزو الروسي، وشحنات المنتجات الزراعية الروسية على الرغم من العقوبات الغربية، للتخفِيْف من حدة الغذاء العالمي. الأزمة وارتفاع الأسعار فِيْ بعض أفقر البلدان.

وينص على وجه التحديد على إنشاء ممرات آمنة للسماح للسفن التجارية بالإبحار فِيْ البحر الأسود وتصدير ما بين عشرين و 25 مليون طن من الحبوب.

قالت وزارة الدفاع التركية إن قافلة من ثلاث شحنات جديدة من الذرة غادرت أوكرانيا يوم الجمعة.

وأضافت أن السفن الثلاث ستفرغ حمولتها فِيْ أيرلندا وإنجلترا وتركيا.