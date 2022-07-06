صدمة قوية للنفط.. أدنى مستوى فِيْ 84 يوما

تلقت أسواق النفط صدمة قوية، لتواصل نزيف الخسائر التي بدأت يوم الثلاثاء، فِيْ ظل تنامي المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي.

يوم الأربعاء، انخفض خام برنت بشكل كبير، منخفضًا إلَّى ما دون 100 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار النفط إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ 12 أسبوعًا فِيْ تعاملات متقلبة يوم الأربعاء، لتواصل خسائرها الفادحة يوم الثلاثاء، حيث طغت المخاوف المتزايدة من انهِيْار الطلب بسبب الركود العالمي المتوقع على مخاوف المستثمرين بشأن الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 2.99 دولار أو 2.9 بالمئة إلَّى 99.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 1457 بتوقيت جرينتش.

كَمْا انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.19 دولار، أو 3.2٪، إلَّى 96.31 دولار.

يضع هذا الانخفاض كلا الخامين فِيْ طريقهما إلَّى أدنى مستوياتهما منذ 11 أبريل، بعد أن هبط خام برنت 9٪ وهبط غرب تكساس الوسيط 8٪ يوم الثلاثاء.

وقال بنك الاستثمار جولدمان ساكس إن عمليات البيع السريعة للنفط مدفوعة بالمخاوف المتزايدة من الركود.

تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية، اليوم الأربعاء، حيث يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي لتقييم سلامة المؤشرات الاقتصادية ووتيرة رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم المرتفع.

كَمْا تراجعت أسعار النفط بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، حيث ارتفع مؤشر العملة الأمريكية إلَّى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 20 عامًا مقابل سلة من العملات الأخرى.

إن الارتفاع القوي فِيْ قيمة الدولار يجعل شراء النفط لحاملي العملات الأخرى أكثر تكلفة، مما قد يحد من الطلب.

وفِيْ الصين، أكبر مستورد للنفط فِيْ العالم، كان هناك قلق من أن عمليات الإغلاق الجديدة المرتبطة بوباء COVID-19 يمكن أن تقلل الطلب.

قالت إيران إنها تريد إبرام اتفاق نووي قوي ودائم مع الدول الكبرى، فِيْ ضوء تنشيط الجهُود المتوقفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال محللون إن إحياء الاتفاق النووي مع إيران قد يضيف نحو مليون برميل يوميا من الخام الإيراني إلَّى الإمدادات العالمية.

شهد التداول تقلبًا ملحوظًا يوم الأربعاء، حيث ارتفع كلا الخامين بأكثر من 2 دولار للبرميل فِيْ وقت سابق من اليوم بسبب مخاوف الإمدادات.

توفِيْ الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو اليوم عَنّْ عمر ناهز 63 عامًا، وهُو رجل لعب دورًا بارزًا فِيْ تشكيل تحالف أوبك + لمنتجي النفط الذي ساعد قطاع النفط على مواجهته. الصدمات العالمية.