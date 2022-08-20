صدمة كبرى فِيْ النصر.. تاليسكا “يرفض” طلب جارسيا رسميا

فاجأ النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا ناديه النصر، والمدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم ؛ عَنّْ عمله فِيْ مجال الموسيقى.

دخلت تاليسكا فِيْ “صدام” مع جارسيا ؛ ثم تأخر انضمامه إلَّى المعسكر الإعدادي لنادي النصر، بسبب القلق على حفلاته فِيْ البرازيل.

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طلب المدرب الفرنسي من نجمه البرازيلي “الابتعاد” عَنّْ الغناء والتركيز على فريق كرة القدم الأول الذي يتطلع للعودة إلَّى منصة التتويج، بعد موسم صفر فِيْ 2022-2022.

رد تاليسكا على “طلب” مدرب نادي النصر

غير أن تاليسكا أعلن، فِيْ تصريحات لصحيفة “جلوبو” البرازيلية، أنه لن يستغني عَنّْ عمله فِيْ الموسيقى والغناء ولن يبقى على هامش عمله.

وقال أندرسون تاليسكا “الموسيقى هِيْ أول ما عرفته فِيْ حياتي، لذا من المستحيل أن أترك هذا المجال، على الرغم من تألقي كلاعب كرة قدم”.

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وأشار نجم النصر إلَّى أنه بدأ يتعامل مع الموسيقى فِيْ المدرسة. شكل فرقة غنائية سافر معها كثيرًا، رغم أنه لم يكسب معها مبالغ كبيرة.

وأضاف تاليسكا “والدتي منعتني من السفر بعد ذلك، لذلك كان السبيل الوحيد هُو الخروج ولعب كرة القدم”.

يشار إلَّى أن تاليسكا، 28 عاما، انضم إلَّى النصر فِيْ صيف 2022، قادما من صفوف الفريق الأول لنادي جوانجزهُو إيفرجراند الصيني، وبعقد حتى 30 يونيو 2024.

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