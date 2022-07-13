صدمة لسواريش..غياب 8 لاعبين عن الأهلي أمام بيراميدز و الزمالك

أصيب الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس، بخوف شديد بعد تأكيد غياب 7 لاعبين عن مباراة بيراميديس والزمالك.

ويواجه النادي الأهلي نادي بيراميدز السبت المقبل، الموافق 16 يوليو، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتأتي مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن مباريات اليوم الخامس والعشرين من الدوري المصري.

ويواجه الأهلي الزمالك يوم 21 يوليو في نهائي كأس مصر.

الغائب عن الأهلي هم

طاهر محمد، بسبب تمزق في أوتار الركبة.

محمد هاني شد العضلة الأمامية

حسين الشحات قطع غضروف الركبة

إصابة العضلة الأمامية بيرسي تاو

أصيب لويس ميشوني بالتواء في أربطة ركبته.

محمود وحيد يعاني من إصابة في الأمام

وليد سليمان، إصابة في العضلة الأمامية

أكرم توفيق قطع الرباط الصليبي

حقق الأهلي فوزا كبيرا على المستقبل يوم الأربعاء بتسجيله أربعة أهداف دون رد في مباريات اليوم الرابع والعشرين من الدوري الممتاز.