صدمة للاتحاد.. النصر يستضيف مونديال الأندية والهلال يلعب بالترشيح

أعرب الناقد الرياضي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، عَنّْ دهشته المدوية من تنظيم مونديال الأندية 2022.

وكانت صحيفة الرياضية قد أكدت أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدرس إمكانية مشاركة الهلال فِيْ النسخة المقبلة من مونديال الأندية، حيث سيكون من المستحيل مواجهة بطل دوري أبطال آسيا 2022 الجديد، قبل التاريخ. بطولة العالم، لأنها تسبق نهائي المسابقة الآسيوية. تبدأ دور الـ16 فِيْ فبراير 2023. ..

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وفِيْ السياق ذاته، أشارت الصحيفة ذاتها إلَّى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، يبحث عَنّْ مكان جديد لكأس العالم للأندية فِيْ نسخة 2022 التي ستقام فِيْ يناير أو فبراير المقبل.

وقال سعود الصرامي فِيْ تصريحات متلفزة على برنامج “الحصاد الرياضي”، “تلقيت نبأ حصريا بأن نادي النصر عرض استضافة مونديال كأس العالم المقبل”.

وعلق أحد المغردين على تصريح الصرامي عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” قائلاً “من روج للاتحاد المحلي ورشح بطل الدوري، وبما أن الهلال مرشح آسيوي فإن الوصيف هُو ممثل الاتحاد. البلد المضيف، أي الهلال والاتحاد فِيْ العالم “.