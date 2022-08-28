صدمة للجماهِيْر.. نجم الهلال يرحل إلَّى الدوري الإنجليزي خلال ساعات

كشفت تقارير صحفِيْة تركية، اليوم الأحد، عَنّْ مفاجأة مدوية بخروج أحد نجوم نادي الهلال من الفريق خلال موسم الصيف الحالي لميركاتو.

استهل الهلال الموسم الجديد من دوري الروشان السعودي، بفوز كبير على نظيره الخليجي، بهدفِيْن دون رد، ليحافظ على لقبه فِيْ الظروف الصعبة التي يواجهها المتصدر هذا الموسم، بعد حرمانه من الانتقالات. سياق قضية اللاعب محمد كنو.

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– ماريجا على رادار وست هام فِيْ إنجلترا

وأكدت صحيفة “أقسم” التركية، أن الدولي المالي موسى ماريجا مهاجم نادي الهلال، قريب جدا من الانتقال إلَّى الدوري الإنجليزي الممتاز، قادمًا من وست هام يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن فريق فناربخشه اقترب من التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الحالي، لكن العرض الإنجليزي غير مصير اللاعب الذي يفضل اللعب فِيْ إنجلترا لأول مرة فِيْ مسيرته.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا غير سعيد بوجوده فِيْ المملكة، وأن فريق وست هام يونايتد يسعى إلَّى حسم الصفقة فِيْ الساعات القليلة المقبلة.

لعب ماريغا 28 مباراة مع الهلال فِيْ الدوري السعودي، حيث تمكن من تسجيل 14 هدفًا، بالإضافة إلَّى تسجيله هدفِيْن، أثناء مشاركته فِيْ 4 مباريات فِيْ دوري أبطال آسيا، ولم يسجل أو يساعد فِيْ أي هدف.

انضمت ماريجا إلَّى الهلال من بورتو الصيف الماضي، بعقد لمدة ثلاث سنوات مجانًا.

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