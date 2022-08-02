صدمة لللبلطان.. النصر يغري نجم برشلونة بـ”4 ملايين” فِيْ الشهر

خاطب مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر، عقد أحد نجوم عملاق برشلونة الإسباني، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

وأسفر الانتصار عَنّْ 3 صفقات رسمية فِيْ السوق الصيفِيْ -حتى الآن- ؛ التعاقد مع الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

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وإلَّى جانب حامد، استأجر عميد الاتحاد قلب مدافع نادي الشباب أحمد الشراحيلي والظهِيْر الأيسر أحد زكريا هُوساوي.

بالإضافة إلَّى هذه الاتفاقيات، قامت إدارة النصرة برئاسة مصالي المعمر بمراقبة العديد من الأسماء الدولية. أن تكون ضمن فريق كرة القدم الأول.

* النصر يقترب من نجم برشلونة

وفِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن نادٍ سعودي مهم بدأ مفاوضات مكثفة مع النجم الدنماركي مارتن بريثويت مهاجم برشلونة.

وكشفت الصحيفة أن النادي السعودي عرض على بريثويت راتبا “3 أضعاف” ما يتقاضاه حاليا من العملاق الإسباني.

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وأبدى ناديان فِيْ السعودية اهتماما كبيرا بالتعاقد مع النجم الدنماركي. هم انتصار وشباب.

وبحسب تقارير “سبورت”، يبدو أن النصر هُو الأقرب لتوظيف بريثويت، بسبب قوته المالية، مقارنة بفريق الشباب، حيث يمكنه المساهمة “بثلاثة أضعاف” ما يتلقاه من برشلونة.

وتجدر الإشارة إلَّى أن مارتن برايثوايت يتلقى 4 ملايين يورو مع برشلونة، مما يعَنّْي أن النادي السعودي – الذي سيكون على الأرجح انتصارًا – سيدفع له 12 مليونًا سنويًا، أي مليون يورو “3.8 مليون ريال سعودي. حسب الشهر.