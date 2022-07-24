صدمة للمناخ.. كندا نحو تأجيل هدفها الطموح لخفض انبعاثات صناعة النفط

تدرس كندا، رابع أكبر منتج للنفط فِيْ العالم، تمديد الجدول الزمني لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنتجها صناعة النفط فِيْ البلاد.

تستهدف حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خفض الانبعاثات بنسبة 42 فِيْ المائة من قطاع النفط والغاز كجزء من خطة كندا لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.

قال وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبوت فِيْ مقابلة بثتها يوم السبت إذاعة وتلفزيون سي بي سي إن حكومة جاستن ترودو تعرف أن “بعض الإجراءات التي ستكون ضرورية لتحقيق هذه التخفِيْضات الكبيرة فِيْ الانبعاثات قد تستغرق وقتًا أطول مما لدينا بين الآن و 2030”.

كانت خطة ترودو قد وعدت الصناعة بإعفاء ضريبي للمساهمة فِيْ تكاليف مشاريع احتجاز الكربون.

ومع ذلك، لا تتضمن الخطة حدًا أقصى لانبعاثات الغاز فِيْ قطاع الوقود الأحفوري، والذي يمثل حوالي عُشر إجمالي الناتج الاقتصادي لكندا.

المزيد من الوقت

وأضاف “هناك احتمال أنه إذا احتاجت الصناعة إلَّى مزيد من الوقت، فِيْمكننا توفِيْر بعض المرونة مع ضمان استمرار كندا فِيْ تحقيق أهدافها لعام 2030”.

وفِيْ العام الماضي، أعلنت حكومة ترودو عَنّْ خطة امتثال محسّنة لاتفاقية باريس للمناخ، والتي تهدف إلَّى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 40 و 45 فِيْ المائة بحلول عام 2030 عَنّْ مستويات عام 2005.

تعد صناعة النفط والغاز، المسؤولة عَنّْ إنتاج أكثر من ربع انبعاثات الكربون فِيْ البلاد، ضرورية لتحقيق هذا الهدف، والذي تم تقديمه خطوة بخطوة حتى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقال الوزير إن أوتاوا مستعدة “لمنح الصناعة مزيدًا من الوقت، إذا لزم الأمر، لتطوير البنية التحتية اللازمة لتقليل الانبعاثات.”

صدمة المناخ

كان الإعلان عَنّْ خطة المناخ خطوة مهمة نحو تحويل الخطاب البيئي الحالم لحكومة ترودو إلَّى حَقيْقَة واقعة.

على الرغم من أنه يفتقر إلَّى الكثير من التفاصيل الضرورية لقطاع الطاقة، والذي يعد ذا أهمية اقتصادية بالغة، إلا أن رئيس الوزراء قال إن الهدف القطاعي العام يوضح للمنتجين بالضبط ما هُو متوقع منهم.

قال ترودو “إذا كانت هناك صناعة نفط وغاز فِيْ العالم يمكنها القيام بذلك، فهِيْ صناعة كندية”. “جماعات الضغط التي تعمل فِيْ شركات النفط الكبرى استغرقت وقتها والآن الأمر متروك للعمال والمهندسين لخفض الانبعاثات.”

لكن التراجع كان بمثابة خيبة أمل كبيرة لجهُود إنقاذ المناخ.