تراجعت أسهم شركة Cineworld، ثاني أكبر مشغل لدور السينما فِيْ العالم، لتفقد 50٪ من قيمتها فِيْ ختام تعاملات يوم الجمعة.

تراجعت القيمة السوقية لشركة Sunworld الأمريكية اليوم إلَّى مستوى 55.8 مليون دولار، مقابل 80 مليون دولار فِيْ ختام تعاملات يوم الجمعة.

لماذا انهار Sunworld

وفقا لبيان نشرته بورصة نيويورك، أصدرت شركة Sunworld بيانا لبورصة لندن يوم الأربعاء الماضي، قائلة إن السيولة لديها الآن موضع تساؤل وسط انتعاش مخيب للآمال فِيْ الأفلام وقائمة أفلام محدودة فِيْ الجزء الثاني. الصيف، فِيْ وقت يعاني فِيْه وسط تراجع فِيْ معدلات حضور الأفراد إلَّى دور السينما.

اعترفت Cineworld بأنها تتطلع إلَّى إعادة هِيْكلة عبء ديونها البالغة 4.8 مليار دولار فِيْ نهاية العام الماضي. يمكن أن يشمل ذلك زيادة رأس المال المخففة للغاية، وهذا هُو السبب فِيْ انخفاض السهم كثيرًا يوم الأربعاء، والذي كان بمثابة صدمة كبيرة لمنتجي الأفلام.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن الشركة تعتزم رفع دعوى إفلاس فِيْ الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن Sneworld قد تواصلت مع محامين من Kirkland N. Eli ومستشارين مع Alex Partners لمناقشة إمكانية تقديم الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس. وأضافت الصحيفة أن الشركة تدرس أيضًا تصفِيْة أعمالها فِيْ بريطانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للانباء إلَّى أن صن ورلد أصدرت بيانا يوم الأربعاء الماضي قالت فِيْه إنها تدرس خطة إعادة هِيْكلة بهدف تخفِيْف عبء ديونها. وتراكَمْت ديون الشركة نتيجة سلسلة من عمليات الاستحواذ التي نفذتها خلال السنوات الماضية، فِيْما تراجعت إيرادات المسارح نتيجة انتشار جائحة فِيْروس كورونا خلال العامين الماضيين.

تجري Sunworld محادثات نشطة مع مختلف الأطراف وتقييم الخيارات الاستراتيجية المختلفة، سواء للحصول على أموال إضافِيْة أو لإعادة هِيْكلة ميزانيتها.

وتراجعت أسهم الشركة فِيْ تعاملات بورصة لندن اليوم 59٪ إلَّى 4 بنسات بواقع اثنين وثلث بعد ظهر الجمعة، بعد أن هبطت فِيْ وقت سابق بنسبة 82٪.

تعد الشركة ثاني أكبر دور سينما فِيْ العالم بأكثر من 500 دار سينما و 127 دار سينما فِيْ المملكة المتحدة.

كان حضور السينما بطيئًا للتعافِيْ من مستوياته المنخفضة خلال الوباء، فِيْ حين تجنبت Cineworld بصعوبة الإفلاس فِيْ عام 2022 بعد تلقي قروض للاستمرار، وأغلقت أكثر من 800 دار سينما أثناء الإغلاق بسبب COVID-19.