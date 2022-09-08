صدمة للنصر.. طبيعة إصابة ماشاريبوف ومتي يعود بيتي مارتينيز

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ طبيعة إصابة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والأرجنتيني بيتي مارتينيز الثنائي المحترف فِيْ صفوف الفائزين.

غاب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف عَنّْ الفوز فِيْ مباراتين أمام الوحدة والتعاون فِيْ الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي للمحترفِيْن بسبب الإصابة.

فِيْما يغيب لاعب خط الوسط الأرجنتيني بيتي مارتينيز عَنّْ صفوف فريق النصر بسبب الجهد البدني الذي بذله فِيْ ميدان الفريق والذي تسبب فِيْ حدوث التهاب فِيْ عضلة قلبه.

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أفادت صحيفة “الرياضية” اليومية، صباح اليوم الخميس، أن الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب فريق النصر لكرة القدم، يعاني من التهاب فِيْ العمود الفقري.

ويحتاج مشاريبوف للعلاج والتأهِيْل فِيْ الفترة المقبلة ولم يحدد الطاقم الطبي لنادي النصر مَوعِد عودته.

وفِيْ سياق آخر، أشارت الفحوصات الطبية التي أجرتها بيتي مارتينيز إلَّى إمكانية عودتها للمشاركة فِيْ التدريبات والمباريات، لكن بشكل تدريجي، وستخضع النجمة الأرجنتينية لاختبارات وتدريبات، وبعد ذلك سيتم تحديد مَوعِد عودتها رسميًا. يعود.

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من جهة أخرى، يستعد فريق نادي النصر لكرة القدم الأول لمواجهة ضمك على ملعب مرسول بارك، الساعة 900 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.

والجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز التاسع فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن بثلاث نقاط، حيث تغلب على الوحدة 1-0 وخسر أمام التعاون بنفس النتيجة.