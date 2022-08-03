صدمة للنصر.. قرار مرتقب يمنع إيقاف حمد الله حتى الرحيل عَنّْ الاتحاد

فِيْ مفاجأة تاريخية، أصبح النجم المغربي الكبير، عبد الرزاق حمدالله، مرشحًا للمشاركة مع نادي الاتحاد، فِيْ الموسم “الكامل” 2022-2023، رغم قرار إيقافه.

وأعلنت لجنة الاحتراف وشروط اللاعب، أمس الثلاثاء، إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة. عَنّْ مفاوضاته مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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اتفاق غريب بين النصر وحمد الله .. مفاجأة 2022

ولعب النجم المغربي الكبير مع نادي النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى العميد فِيْ ميركاتو الشتوي “يناير 2022”.

* تحرك عاجل من الاتحاد … وقرار تاريخي طال انتظاره

اعلنت صحيفة الجزيرة ان ادارة نادي الاتحاد برئاسة انمار الهِيْلي تقدمت بطلب “اجراءات مؤقتة” الى مركز التحكيم الرياضي خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وكشفت الصحيفة أن العميد سيطلب من مركز التحكيم الرياضي رفع عقوبة تعليق الحمد الله مؤقتًا ؛ حتى صدور حكَمْ نهائي فِيْ الاستئناف.

لأن قرار “التحكيم” فِيْ الاستئناف قد يستغرق وقتًا طويلاً ؛ إذا وافق قلب الدفاع على طلب “إجراءات مؤقتة”، فقد يعَنّْي ذلك مشاركة النجم المغربي، فِيْ موسم 2022-2023، فِيْ “الجلسة الكاملة”.

أيضًا، نظرًا لأن عقد حمد الله مع الاتحاد سينتهِيْ فِيْ 30 يونيو 2023، فقد لا يتم تعليق اللاعب نهائيًا إذا قرر مغادرة المملكة العربية السعودية الصيف المقبل.