صدمة للهلال والنصر والاتحاد.. “ماذا يحدث فِيْ قضيتي كنو وحمد الله”

أذهل الصحفِيْ القانوني والرياضي محمد الدويش جماهِيْر السعودية ؛ عَنّْ قضية محمد كنو والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

تقدم النصر بشكوى ضد نادي الهلال. بسبب تجديد القائد، استأجر Kno، على الرغم من توقيع اللاعب، Universal Castle، بعد دخول فترة الوداع.

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كَمْا تقدم النصر بشكوى ضد نادي الاتحاد، تضمنت تسجيلات صوتية، متهماً العميد بـ “التفاوض” مع الحمد الله، خلال مدة عقده المحمية، مع العلم.

* صدمة للجماهِيْر السعودية فِيْ قضيتي كنو وحمد الله

وفِيْ هذا السياق، كشف الدويش، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن مركز التحكيم الرياضي عقد أكثر من جلسة تالية، قبل إصدار الحكَمْ النهائي، فِيْ قضية كنو.

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وأشار المحامي الرياضي إلَّى فارق “20 يوما” بين كل جلسة على أن يصدر القرار النهائي بعد شهر كامل من إغلاق الادعاءات.

أما قضية الحمد الله، فقد أكد محمد الدويش أنها ما زالت فِيْ مهدها. سيغادر اللجنة المهنية إلَّى مركز التحكيم الرياضي وسيستغرق وقتاً طويلاً.