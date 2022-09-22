صدمة مدوية.. تطور عاجل فِيْ قضية جوليانو مع النصر

كشف القانوني أحمد الشيخي عَنّْ آخر التطورات فِيْ قضية البرازيلي جولينو لاعب نادي النصر السابق بخصوص حصوله على حصته الكاملة للعالم.

وأجبر الفِيْفا النصر على تسديد رسوم لفِيْليب ناجل وكيل النجم البرازيلي جوليانو دي باولا وهدد “بإزالة النقاط أو منعه من التسجيل فِيْ سوق الصيف 2022 المقبل”.

وارتدى جوليانو (31 عاما) قميص النصر من صيف 2022 إلَّى صيف 2022، قبل أن يغادر إلَّى اسطنبول، باشاك شهِيْر، تركيا، دون الحصول على إذن من النادي فِيْ العاصمة الرياض.

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تطور جديد فِيْ أزمة جوليانو مع النصر

وكتب أحمد الشيخي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر” “كَمْا كنا وحدنا من قبل، تقوم (كاس) بإبلاغ الأطراف رسميًا بقرارها النهائي وتقرر رفض استئناف نادي النصر فِيْ قضية جوليان.

واشتكى الطرفان لبعضهما البعض فِيْ محاكَمْ الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفِيْفا”، حيث حصل جوليانو على حكَمْ رسمي يطالبه باستلام 4.5 مليون يورو من قيمة المتأخرات المالية.

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