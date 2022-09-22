صدمة| نجم كبير فِيْ دوري روشن السعودي يفسخ عقده رسميا

فِيْ مفاجأة صادمة، قام أحد أكبر النجوم فِيْ دوري روشان للمحترفِيْن السعودي بـ “إنهاء” عقده مع فريقه رسمياً.

بعد 4 جولات، يتصدر فريق الشباب الأول لكرة القدم جدول دوري روشان السعودي 2022-2023 برصيد 12 نقطة وفقط بفارق الأهداف على “الوصيف” الهلال.

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من جهته، يحتل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم المركز الثالث فِيْ جدول الدوري برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عَنّْ النصر “الرابع”.

نجم النادي الرائد ينهِيْ عقده رسميا

كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي، أن المدافع البرازيلي رينيه سانتوس فسخ عقده من جانب واحد مع فريق الرائد الأول لكرة القدم. ولسبب مشروع.

وأشار الشيخي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن اللاعب بعث برسالة رسمية إلَّى الرائد، يبلغ فِيْها المسؤولين بإنهاء عقده.

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وأوضح المحامي الرياضي أن سانتوس لا يزال ينتظر “التأشيرة”، ويسمح له بمغادرة المملكة، قبل الاتصال بالسفارة البرازيلية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

يشار إلَّى أن رينيه سانتوس انضم إلَّى فريق الرائد الأول لكرة القدم فِيْ صيف عام 2022 قادمًا من ماريتيمو البرتغالي.