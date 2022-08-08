صدمة.. “وعكة” تضرب موهبة النصر قبل مواجهة توريمولينوس الودية

أصيب الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لنادي النصر بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بخوف شديد قبل المباراة الودية ضد توريمولينوس.

ويواجه فريق النصر نظيره الإسباني توريمولينوس، فِيْ مباراة تجريبية رابعة، اليوم الاثنين، فِيْ إطار التركيز العالمي التحضيري للموسم الجديد، الذي يتخذ من مدينة ماربيا مقراً له.

وكتب الصحفِيْ علي العَنّْزي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين “تويتر”، اليوم الاثنين “غياب النقيب خالد الغنام عَنّْ مواجهة النصر وتوريمولينوس”.

وأوضح الموقع المقرب من نادي النصر أن اللاعب خالد الغنام تغيب عَنّْ مباراة إسبانيا أمام توريمولينوس بسبب مشكلة صحية يعاني منها.

وجاءت المباراة الودية ضد توريمولينوس بناء على طلب الفرنسي رودي جارسيا، لخوض مباراة ودية إضافِيْة لتحديد استعدادات اللاعبين وقدراتهم.

وكان النصر قد بدأ معسكره فِيْ مدينة ماريبا، بالتعادل مع لاس بالماس الإسباني بهدفِيْن لنفسه، ووقع كلا الهدفِيْن حمد المنصور وفِيْنسنت أبو بكر، ثم فاز النصر بالهدف الثاني. مباراة ودية، على ريال سرقسطة الإسباني، بهدفِيْن مقابل هدف واحد، وأحرز سامي الناجي ثنائية العالم، كَمْا فاز نظيره الإسباني ملقة 2-0، فِيْ المباراة التجريبية الثالثة للفريق.

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