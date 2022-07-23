صدمة 2022.. نجم النصر مهدد بـ”الغياب” عَنّْ الملاعب 6 أشهر !

وفِيْ مفاجأة كبيرة أصبح أحد نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم، مهددا بـ “التغيب” عَنّْ الملاعب ؛ لمدة 6 أشهر كاملة.

بدأ النصر الاستعداد للموسم الرياضي الجديد. من خلال التعاقد مع المدرب الفرنسي العظيم رودي جارسيا ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول.

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بالإضافة إلَّى جارسيا، تعاقد المسؤولون العالميون بحرية مع حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيزلان كونان.

* أزمة نادي النصر مع محمد أبو جبل

وفِيْ هذا السياق، كشفت تقارير مصرية أن حارس مرمى الفراعَنّْة، محمد أبو جبل، الذي وقع عقود الانضمام رسميًا إلَّى النصر، لن يتمكن من لعب أي مباريات رسمية حتى يناير 2023.

وحصل النصر على توقيع أبو جبل فِيْ فبراير الماضي لمدة 3 سنوات. هذا بعد دخوله الفترة المجانية من تعاقده مع الفريق الأول لنادي الزمالك المصري.

لكن إدارة النصرة، برئاسة موصلي المعمر، تراجعت عَنّْ إتمام الصفقة، بعد الهجوم المكثف الذي تعرض له، حيث لجأ إلَّى التعاقد مع حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا.

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وأوضحت تقارير مصرية أن مسؤولي العالم عرضوا على حارس المرمى المصري إنهاء العقد “بالاتفاق المتبادل” مقابل الاحتفاظ بـ “عقد المورد” الذي يحصل عليه عَنّْد التوقيع أو الإعارة لأي نادٍ آخر.

وأوضح أن محمد أبو جبل رفض هذين الحلين. وتمسك بالقيمة الكاملة لعقده، المقدرة بنحو 6 ملايين دولار، بينما هدد بـ “تصعيد” القضية إلَّى الفِيْفا.

وحذرت التقارير من أن وصول القضية لـ “الفِيْفا”، يعَنّْي أن أبو جبل سيبقى موقوفًا بدون أي نادي، حتى صدور الحكَمْ النهائي، والذي قد يتزامن مع فتح نافذة الانتقالات الشتوية، فِيْ يناير 2023. ..