صدمة 2022.. نجم النصر ينتقل إلَّى دوري الدرجة الثانية!

أنهى أحد نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم عقده صباح اليوم الثلاثاء مع نادٍ نشط فِيْ مسابقات الدرجة الثانية، فِيْ مفاجأة كبيرة، قبل إغلاق سوق الانتقالات فِيْ صيف 2022.

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يمر فريق النصر الأول لكرة القدم بلحظة جيدة بتوجيهات المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بعد تحقيقه 3 انتصارات وخسارة فِيْ الجولات الأربع الأولى من دوري “روشن” السعودي، وسط تحسن تدريجي للاعب. أداء.

صدمة 2022 .. نجم النصر ينتقل للدرجة الثانية!

وكشفت صحيفة الرياضية، فِيْ نسختها الورقية الصادرة صباح اليوم، أن نادي الجندل استطاع استقطاب 3 لاعبين دفعة واحدة، مع إضافة أحمد الدوسري من فريق النصر.

يتطلع الجندل، الذي يلعب فِيْ دوري الدرجة الثانية السعودي، إلَّى إبرام المزيد من الصفقات المحلية، مع الأيام الأخيرة من صيف 2022.

لا يبدو اسم أحمد الدوسري معروفًا لقطاع عريض من الشارع الرياضي السعودي، بالنظر إلَّى أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا لم يحظ بفرص كافِيْة مع الفريق الأول، قبل أن يغادر حسابات المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وعانى الدوسري مثل 13 لاعبا من الصعود إلَّى فريق النصر الأول لكرة القدم، صيف 2022، دون الحصول على فرص حقيقية، حيث تم الاستغناء عَنّْ فريق الشباب من مواليد 2002، والمشاركة هذا الموسم. مع مواليد 2003.

ولم يجد الدوسري أي فرص فِيْ الدوري السعودي “روشن” ولا فِيْ الفئة الأولى “الدوري الأصفر”، بسبب إغلاق سوق الانتقالات الصيفِيْ فِيْ كليهما، فالتحق بالجندل فِيْ دوري الدرجة الثانية. .