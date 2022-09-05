“صدور” رابِط استعلام نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني .. موقع وزارة التربية العراقية محافظة البصرة ،أصدرت الوزارة في الاوقات الأخيرة بعض القرارات الخاصة بإعلان نتائج السادس وذلك للطلاب الذي لم يجتازوا الدور الأول بنجاح ،وذلك وفقاً للروابط الإلكترونية الخاصة بالوزارة والخاصة بكل محافظة مع التاكيد عن عدم صدور النتائج بشكل موحد بين المحافظات.

تعرف على نتائج الجولة الثانية من المرحلة الابتدائية السادسة 2022

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية، قرارا رسميا بشأن مَوعِد ظهُور نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة العراق 2022 الجولة الثانية، والتي أكدت أن نتائج امتحانات الطلاب ستعلن فِيْ الأيام المقبلة. . على ان يتم ذلك بعد انتهاء عمل لجان الرقابة العامة فِيْ جميع محافظات جمهُورية العراق. فِيْ جميع المحافظات بشكل عام بعد الانتهاء من العمل لرصد درجات الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ للنجاح فِيْ الجولة الأولى فِيْ قوائم الأسماء، حيث يتم اعلان اسماء الطلاب ونتائجهم الكترونيا من خلال العراقية. موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط لاستخراج نتيجة الدورة الثانية للصف السادس الابتدائي 2022

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بعمل رَابِطْ الوزارة للحصول على نتائج امتحانات الدور الثاني الصف السادس الابتدائي 2022 حيث يتم الاستعلام عن طريق إدخال رقم امتحان الطالب بشكل صحيح حيث يجتازون تمر النتائج فِيْ هذا الوقت بالمرحَلْة الأخيرة وهِيْ مرحَلْة متابعة النتائج بعد الانتهاء من عمل تصحيح الامتحان.

استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

يتم استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية باتباع الخطوات التالية.

أولا، تذهب مباشرة إلى الموقع

بعد ذلك، يتم تحديد خدمات الطلاب الإلكترونية.

سيتم تحديد الاستشارات حول نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022.

أدخل اسم الطالب ورقم الاختبار بشكل صحيح فِيْ المساحة المتوفرة.

ثم يتم اختيار الأيقونة لاستخراج النتيجة التي تظهر مباشرة من خلال الموقع.

“صدور” رابِط استعلام نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني .. موقع وزارة التربية العراقية محافظة البصرة كذلك أوضحت الوزارة عن ألية ظهور النتيجة للطالب عبر البيانات الخاصة به وتحديد المحافظة التابع لها ثم النقر على إعلان النتائج.