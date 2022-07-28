صدور 10 أحكام قضائية ضد مرتضى منصور وتغريمه 950 ألف جنيه

بطولات الزمالك مع مرتضى منصور

كشف كمال شعيب المستشار القانوني لممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، عن تغريم مرتضى منصور الرئيس الحالي للقلعة البيضاء 950 ألف جنيه، جراء أعمال السب والقذف والتشهير المنسوبة إلى الأخير. .

نشر مكتب كمال شعيب بيانًا رسميًا عبر صفحته على فيسبوك جاء فيه

“أصدرت الدوائر (6) و (12) اليوم تعويضات لجميع محافظات الجيزة، 10 أحكام قضائية بالتعويض في القضايا رقم (332 لسنة 2022، 372 لسنة 2022، 371 لسنة 2022، 327 لسنة 2022). عام 2022 و 342 لعام 2022 و 333 لعام 2022 و 341 لعام 2022 و 328 لعام 2022) و 345 لعام 2022 و 344 لعام 2022) والتي أنشأها ممدوح محمد فتحي عباس الرئيس الأسبق. مجلس إدارة نادي الزمالك وآخرين ضد مرتضى منصور.

وبلغ إجمالي التعويضات المحكوم بها في القضايا سالفة الذكر تسعمائة وخمسين ألف جنيه فقط بالإضافة إلى 4٪ فائدة قانونية حتى السداد الكامل عن أعمال السب والقذف والتشهير التي ارتكبها المذكورين.

من جانبه يواصل نادي الزمالك استعداداته لمواجهة فريق فوتورو في اليوم السابع والعشرين من المباراة التي ستواجههم غدا الخميس.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة.