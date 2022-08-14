سبب وفاة الصحفي الإيطالي صديق الثورة الجزائرية بييرو أنجيلا ،يعتبر من أبرز الشخصيات البارزة والمؤثرة في دولة الجزائر والمنطقة العربية وكان لخبر وفاته الذي أثار موجة من الحزن في قلوب الملايين من الشعب الجزائري والإيطالي ،بالإضافة الى أنه وسبق منحه تكريم من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومنحه وسام اصدقاء الثورة الجزائرية في مقر السفارة الجزائرية بالعاصمة الإيطالية روما.

وفاة الصحفي الإيطالي بييرو أنجيلا

انتشر خبر وفاة الصحفي الإيطالي وصديق الثورة الجزائرية بييرو أنجيلا في مساء يوم السبت الموافق ال13 من شهر أغسطس لعام 2022م عن عمر يناهز ال94 سنة،وذلك حسب تصريح نجله على حسابه الشخصي على “تويتر” كما قدم بييرو أنجيلا الكثير من الخدمات الوطنية ودعمه الكامل لثورة التحرير في الجزائر ،الجدير بالذكر أنه من مواليد ال22 من شهر ديسمبر لعام 1982م.

سبب وفاة الصحفي الإيطالي صديق الثورة الجزائرية بييرو أنجيلا

تسائل الكثير من الجمهور الجزائري عن سبب وفاة الصحفي الإيطالي صديق الثورة الجزائرية بييرو أنجيلا بعمر يبلغ 94عام ،كما قدم الكثير من الجهود للصحفيين في إيطاليا لكسب الحرية والتأثير الأكبر في المظاهرات التي خرجت بتاريخ ال11 من شهر ديسمبر لعام 1960 وتأثيرها الإيجابي على دعم القضية الجزائرية في المحافل العالمية والدولية بالإضافة الى إخلاصة ووفاءه بالعمل.

صديق الثورة الجزائرية بييرو أنجيلا

كما ذكرنا سابقاً عن الجهود التي بذلها الصحفي الإيطالي بييرو أنجيلا في دعمه الكامل لدولة الجزائر وشعبها في كافة المناسبات الوطنية حول العالم ،كما كان لنجله ألبرتو أنجيلا خبر وفاة والده على حساب “تويتر” موجة من الحزن في قلوب الشعب الجزائري والإيطالي مشيراً أن سبب الوفاة بعد صراع طويل مع المرض وذلك حسب المقربين من الفقيد بييرو أنجيلا.

سبب وفاة الصحفي الإيطالي صديق الثورة الجزائرية بييرو أنجيلا بالإضافة الى سعيه الدائم في تطوير وتنمية مهاراته العلمية والحصول على الكثير من الدرجات العلمية في تخصصات الإعلام والصحافة ،وتنقله الدائم بين البلاد الأوروبية بهدف استكمال حياته الجامعية.