صديق نجم النصر “مطلوب” فِيْ الهلال.. صفقة كبرى فِيْ صيف 2022

وبحسب آخر الأخبار الصحفِيْة، يتفاوض نادي الهلال، اليوم الأربعاء، مع أحد أصدقاء نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم، ليتمكن من ضمه فِيْ صيف 2022.

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منع فريق الهلال الأول لكرة القدم من تسجيل لاعبين جدد صيف 2022، فِيْ إطار قرارات صادرة عَنّْ غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ قضية النجم محمد كانو، بعد توقيعه لصالح النصر.

تؤكد المؤشرات الإعلامية أن المركز السعودي للتحكيم الرياضي يسير على الطريق الصحيح لـ “تأجيل” منع الهلال من تسجيل اللاعبين حتى يناير 2023.

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وأشار الصحفِيْ تركي الغامدي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن نادي الهلال يتفاوض مع النجم إلدر شوموردوف مهاجم روما الإيطالي، لتعيينه فِيْ صيف 2022.

شوموردوف، صديق النجم جلال الدين مشاريبوف، الجناح الفائز، حيث يقود اللاعبان منتخب أوزبكستان لكرة القدم.

وأوضح، بحسب صحيفة ‘تيمبو’، أن الهلال عقد جلسة خاصة مع عملاء المهاجم شوموردوف، حيث بدأ الجانبان مفاوضات رسمية، مع اقتراب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من مغادرة روما فِيْ صيف عام 2022.

وأشار إلَّى أن شوموردوف لديه العديد من العروض الرسمية من بولونيا وتورين وساسولو وسامبدوريا فِيْ إيطاليا وولفرهامبتون واندررز فِيْ إنجلترا.

يذكر أن شوموردوف الذي قدم مستوى جيد جدا لروما تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو انتصر فِيْ موسم 2022-2022 وسجل 15 هدفا وسجل 8 أخرى فِيْ 50 مباراة رسمية لكنه ترك بديلا. بسبب خطأ مهاجم إنجلترا تامي أبراهام.