وأكد سعد الشهري، مدرب المنتخب الأولمبي السعودي، أنه من بين لاعبي النادي لا يسعى وراء الأفضل للفريق، باستثناء الانتماءات.

فاز أولمبيك جرين، بقيادة الشهري، بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحت 23 سنة، حيث تغلب على البلد المضيف أوزبكستان بهدفِيْن نظيفِيْن.

وقال الشهري، فِيْ تصريحات لصحيفة الرياضية، إنه غير حساس للجدل الذي يدور على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهِيْر، عَنّْدما يتعلق الأمر باختيار لاعبين للمنتخب الوطني، أو عَنّْد استدعاء لاعبي الهلال، أكبر نادي فِيْ السعودية.

وقد أسعدت تصريحات الشهري جمهُور الهلال، الذين رأوا فِيْه اعترافًا صريحًا بتفوق قلعة ‘القائد’، مما أشعل فتيل معركة على مواقع التواصل الاجتماعي مع جماهِيْر النصر وأنصارهم.

وفاز الهلال بلقب الدوري فِيْ اليوم الأخير، بعد فوزه على الفِيْصلي (2-1) فِيْ المباراة التي واجهتهم على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، فِيْما تعادل الاتحاد مع الباطن، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (0-0).

وتصدر الهلال جدول الدوري برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عَنّْ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الذي احتل المركز الثاني، والنصر ثالثا برصيد 61 نقطة.

وقال سعد الشهري لصحيفة “الرياضية” “الهلال هُو أكبر نادٍ فِيْ السعودية ولست حساساً للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن لدي إستراتيجية ثابتة وقضايا فنية قائمة. حقا.”

وعلق مدرب الفريق الأولمبي على الحزبية الهائلة، خاصة بعد تتويجه فِيْ آسيا، بفرحة البعض المحسوب على الفوز، وغضب البعض الآخر لفوزه ببطولة وكونه نصراوي، قائلاً “أنا لا أفعل”. لا أهتم كثيراً، لأنني قرأت المشهد جيداً، فكَمْا تقولون أن الخلاص يسمم أذني ويغلق عيني ولا أسير فِيْ الطريق الذي أحب أن أسير فِيْه.

الجدير بالذكر أن أولمبيك جرين فاز بكأس آسيا تحت 23 سنة، بعد فوزه على المنتخب الأوزبكستاني “المضيف” بهدفِيْن مقابل صفر، فِيْ المباراة النهائية للبطولة القارية.