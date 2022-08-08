صراع بـ60 مليون ريال.. ماذا يحدث بين الشباب والاتحاد فِيْ صيف 2022

يبدو أن معركة نادي الاتحاد مع الشباب لن تتوقف، بعد أن أشارت التطورات الصحفِيْة الأخيرة، مساء الإثنين، إلَّى أنهم يتنافسون على صفقة كبرى فِيْ صيف 2022.

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واجه الاتحاد والشباب أوقاتًا عصيبة مع بعضهم البعض، بعد أن ادعى رئيس النادي خالد البلطان أن مجلس إدارة النادي ومقره جدة أجرى مفاوضات غير قانونية مع النجم أحمد شراحيلي، قبل دخول الفترة المجانية فِيْ يناير 2022.

أصبح أحمد شراحيلي لاعبًا فِيْ الاتحاد، لكن شكوى الشباب ما زالت قيد الدراسة من قبل لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

صراع 60 مليون ريال. ماذا سيحدث بين الشباب والنقابة فِيْ صيف 2022

أشارت الإعلامية الإيطالية، رودي جاليتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن الاتحاد والشباب بصدد التنافس على ضم النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، بعد انتهاء العلاقة مع مانشستر. . متحد.

وأوضح أن كلاً من الاتحاد والشباب يرغبان فِيْ التعاقد مع إدينسون كافاني مجانًا فِيْ صيف 2022.

وعَنّْ موقف إدينسون كافاني، أكد أن النجم الأوروغوياني ما زال يرغب فِيْ اللعب مع نادٍ أوروبي، لكنه لم يتلق بعد أي عرض رسمي مقبول، بالنظر إلَّى الراتب الضخم الذي حصل عليه سابقًا.

حصل إدينسون كافاني، 35 سنة، على 13 مليون جنيه إسترليني فِيْ مواسمه الأخيرة مع مانشستر يونايتد، ما يقدر بنحو 60 مليون ريال سعودي.

منذ يناير 2022، أراد الشباب مهاجمًا جديدًا، بعد أن رحل النيجيري أوديون إيغالو إلَّى الهلال.

فِيْما يأمل الاتحاد فِيْ تعويض المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، فِيْ ظل إيقافه عَنّْ كرة القدم، لمدة 4 أشهر.