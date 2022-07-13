صراع “جديد” بين الاتحاد والنصر فِيْ صيف 2022.. ماذا يحدث

يبدو أن النصر والاتحاد على وشك الدخول فِيْ صراع “جديد” مع بعضهما البعض فِيْ صيف 2022، بحسب آخر التقارير الإخبارية، الأربعاء.

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وتربط بين النصر والاتحاد علاقة ضعيفة، منذ التحاق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله بالنادي الذي يتخذ من جدة مقرا له فِيْ يناير 2022، قبل أن يصل الأمر إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْما يُعرف فِيْ وسائل الإعلام. فِيْ حالة التسجيلات الصوتية.

صراع “جديد” بين الاتحاد والنصر صيف 2022 .. ماذا يحدث

وأشار الصحفِيْ خالد بن عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن كلا من النصر والاتحاد يسعيان للفوز على الآخر، فِيْ مفاوضاتهما مع الأوروغواياني نيكولاس دي لا كروز، ريفر بلايت المتوسط ​​الأرجنتيني.

بدأ لاكروز (25 عاما) مسيرته الكروية مع ليفربول الأوروجوياني قبل أن ينتقل إلَّى ريفر بلايت الأرجنتيني فِيْ صيف 2017.

مع العملاق الأرجنتيني، لعب نيكولاس دي لا كروز 155 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات، حيث سجل 26 هدفًا وقدم 30 تمريرة أخرى.

النصر يريد الحصول على خدمات لاعب وسط جديد، بعد عودة البرازيلي أنسيلمو دي مورايس إلَّى الوحدة، فِيْما يأمل الاتحاد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو فِيْ التخلص من البرازيلي برونو هنريكي، إلَّى تشمل لاحقًا “أجنبيًا” آخر، يشارك فِيْ نفس المنصب.