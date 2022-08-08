صراع شرس بين الأهلي والزمالك للتعاقد مع لاعب طلائع الجيش

وشهدت الساعات الماضية صراعا بين الأهلي والزمالك على عقد عمرو السيسي لاعب فريق طلائع الجيش خلال السوق الصيفي الحالي.

ودخل الزمالك في منافسة قوية مع الأهلي، في الساعات الماضية، من أجل حسم صفقة عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي سياق آخر، دخل عبد الله بكري، مدافع فريق كرة القدم الأول لنادي فاركو، في حسابات مسؤولي النادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بدأ مسؤولو الأهلي مفاوضاتهم مع إدارة فاركو لقياس نبضه بخصوص التعاقد مع عبدالله بكري، تمهيدا لإدراجه في الموسم المقبل.

وتأتي رغبة الأهلي في التعاقد مع عبدالله بكري، من أجل تعزيز دفاع الفريق في الموسم الجديد، في ظل معاناة دفاع القلعة الحمراء، خاصة بعد رحيل بدر بانون إلى قطر.