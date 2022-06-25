صراع فرنسي لضم نجم منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية تركية عن اهتمام ناديي رين وتولوز الفرنسيين بالتعاقد مع المنتخب المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أكدت صحيفة “تومسبور” التركية، أن ناديي رين وتولوز الفرنسيين يتنافسان على خدمات مصطفى محمد لاعب غلطة سراي التركي، خلال سوق الانتقالات الصيفي، بعد خروجه من صفوف النادي التركي في الفترة المقبلة. .

وأوضحت الصحيفة التركية، أن نادي غلطة سراي استقر بتفعيل بند شراء مصطفى محمد من نادي الزمالك مقابل 4 ملايين دولار، ومن ثم يتم تحديد مصير اللاعب، إذا استمر مع الفريق أو رحيله الصيف المقبل ميركاتو.

وبحسب الصحيفة التركية، يتنافس ناديا رين وتولوز الفرنسيان على خدمات مصطفى محمد، من أجل إدراجه في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وكان مصطفى محمد قد انتقل إلى غلطة سراي في يناير (2022) قبل أن يقرر النادي التركي تفعيل البند لشراء الدولي المصري.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى وجود اهتمام من جانب أندية الدوري الفرنسي ليل وليون ومرسيليا بضم مصطفى محمد.