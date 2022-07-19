صراع فرنسي للتعاقد مع أليو بادجي والأهلي يترقب

زعمت تقارير صحفية فرنسية أن هناك معركة بين مختلف الأندية الفرنسية للتعاقد مع عليو باجي مهاجم الأهلي السابق.

وبحسب صحيفة “لي 11 أميان” الفرنسية، طلبت أندية مونبلييه وستراسبورغ وستاد بريست الفرنسية من إدارة أميان الفرنسية التوقيع على أليو بادجي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة أميان طلبت 5 ملايين يورو للموافقة على رحيل اللاعب في السوق الصيفي الحالي.

وسيحصل الأهلي على 20٪ من إعادة بيع عليو باجي، بموجب شروط الاتفاق في عقد الفريق الفرنسي مع الأهلي.

قدم نجم الأهلي السابق أحمد شوبرت مفاجأة سارة لجمهور ريد كاسل قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وأكد شوبرت في تصريحات إذاعية أن أكرم توفيق بصحة جيدة ومستعد للمشاركة في المباريات.

وأوضح أن اللاعب يتعافى من إصابة في الرباط الصليبي.

وأشار إلى أن الأطباء يخشون من مشاركته في التدريبات الجماعية في هذا الوقت وبالتالي لن يشارك في التدريبات إلا بعد مباراة الأهلي.

وأكد أن محمد هاني راعي الأهلي تعافى من الإصابة ومستعد للمشاركة في مباراة الزمالك.

وأكد أن مشاركته من عدمه سيقررها المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز.

وأشار إلى أن المالية عليو ديانغ خضعت لفحص بدني قبل تدريب الأمس، لكن حالتها جيدة.

وأكد أن كل ما قيل عن وصول جنوب أفريقيا بيرسي تاو إلى نهائي الكأس لا أساس له من الصحة.

واختتم شوبرت حديثه بالإشارة إلى أن بيرسي تاو ولويس ميكسيوني لن يتواجدوا في المباراة القادمة في الزمالك.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نارية مع الزمالك في نهائي كأس مصر الخميس المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.