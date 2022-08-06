صراع مغربي سعودي على ضم نجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم السبت، عن معركة بين السعودية والمغرب لضم نجم الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

انتصر الزمالك أمس، على فريق الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري، التي جمعت الفريقين، عصر أمس، أمام استاد خالد بشارة.

وبحسب صحيفة “هسبورت” المغربية، فإن “محمد أونجم جناح الزمالك السابق تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل”.

وغادر محمد أوناجم الزمالك بعد فوزه بكأس مصر الموسم الماضي على حساب الأهلي.

وأضاف “تود أندية الدوري المغربي الجيش الملكي والرجاء والوداد ضم أوناجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار إلى أن أونجم يدرس العرض السعودي الذي وصل إليه في الأيام الماضية.