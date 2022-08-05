صراع نصراوي اتحادي على ضم المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو

كشفت تقارير صحفِيْة دولية، اليوم الجمعة، أن نادٍ سعودي قدم عرضًا للمدافع الأرجنتيني ماركوس روخو، مدافع فريق بوكا جونيورز.

ويسعى ماركوس روجو (32 عاما) للرحيل عَنّْ نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بسبب أزمته مع مجلس إدارة النادي.

وبحسب صحيفة “إنفوباي”، اليوم الجمعة، فإن المدافعة ماركوس روخو ستتلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية، لكنها رفضت ذكر اسم النادي.

ترددت أنباء عَنّْ رغبة إدارة النصر ونظيرتها فِيْ الاتحاد فِيْ التعاقد مع المدافع المخضرم ذي الخبرة الكبيرة فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان لروجو تجربة رائعة مع مانشستر يونايتد، من 2014 إلَّى 2022، ولعب 61 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني.

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