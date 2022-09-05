صراع هلالي نصراوي على باتنا بعد إهانة الدوسري وأمل إنقاذ الأهلي

يواصل الجناح المغربي مراد بهاتنة، المحترف فِيْ الفريق الأول لنادي الفتح لكرة القدم، تقديم مستوى عال فِيْ دوري روشان السعودي.

تألق مراد باتنة بشكل بارز، أمام الهلال، رغم خسارة الفاتح، إلا أنه نال إشادة كبيرة وقاد الترند فِيْ السعودية بمهاراته العالية.

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انضم مراد باتنا إلَّى نادي الفتح فِيْ سبتمبر 2022 قادما من نادي الجزيرة فِيْ الإمارات، بموجب عقد مدته ثلاث سنوات يستمر حتى صيف 2023.

وشارك الجناح المغربي مع الفاتح فِيْ 48 مباراة بجميع البطولات، ساهم فِيْها باتنا بـ 26 هدفا، وسجل 16، وسجل 10.

وتقدم جماهِيْر الأندية السعودية وخاصة الهلال والنصر والأهلي بطلبات عاجلة لإداراتها للتعاقد مع الموهبة المغربية.

ويرى النصراوي والهلال أن باتنا يملك قدرات أفضل من بعض اللاعبين الأجانب فِيْ فرقهم، فِيْما يرى الأهلي أن المهاجم المغربي هُو المنقذ للفريق للعودة إلَّى دوري المحترفِيْن.

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من خلال الصور التالية يستعرض موقع “سعودي سبورت” أبرز التغريدات حول هاشتاغ مراد باتنا بعد مباراة الهلال والفتح.