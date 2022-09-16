صرخة تحذير من البنك الدولي بشأن الركود.. مخاطر تنتظر العالم فِيْ 2023

كشفت دراسة جديدة شاملة أجراها البنك الدولي أن العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي فِيْ عام 2023.

كَمْا حذرت الدراسة من أن العالم قد يواجه سلسلة من الأزمات المالية فِيْ الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي من شأنها أن تتسبب فِيْ ضرر دائم لها، حيث تقوم البنوك المركزية حول العالم بزيادات متزامنة فِيْ أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

رفع أسعار الفائدة

تشير الدراسة الجديدة إلَّى أن البنوك المركزية حول العالم رفعت أسعار الفائدة هذا العام بدرجة من التزامن لم نشهدها فِيْ العقود الخمسة الماضية، وهُو اتجاه من المرجح أن يستمر فِيْ العام المقبل.

واعتبرت الدراسة أن المسار المتوقع حاليا لزيادة أسعار الفائدة وإجراءات السياسة الأخرى قد لا يكون كافِيْا لخفض معدلات التضخم العالمية إلَّى المستويات التي كانت سائدة قبل تفشي جائحة كورونا.

يتوقع المستثمرون أن ترفع البنوك المركزية فِيْ العالم أسعار الفائدة الأساسية إلَّى حوالي 4٪ خلال عام 2023، وهِيْ زيادة بأكثر من نقطتين مئويتين عَنّْ متوسط ​​أسعار الفائدة فِيْ عام 2022.

ارتفاع معدل التضخم الأساسي

وجدت الدراسة أنه ما لم تنحسر اضطرابات سلسلة التوريد وضغوط سوق العمل، فإن هذه الزيادات فِيْ أسعار الفائدة قد تؤدي إلَّى ارتفاع معدل التضخم الأساسي فِيْ جميع أنحاء العالم (باستثناء الطاقة) فِيْ عام 2023 إلَّى حوالي 5٪، وهُو ما يقرب من ضعف المتوسط ​​فِيْ السنوات الخمس. قبل الوباء.

وفقًا للنموذج الذي اعتمدته الدراسة، لخفض التضخم العالمي إلَّى المستويات المستهدفة، قد تضطر البنوك المركزية إلَّى رفع أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين إضافِيْتين. إذا اقترنت هذه الإجراءات بضغوط متزايدة فِيْ الأسواق المالية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض ​​إلَّى 0.5٪ فِيْ عام 2023، وهُو انكَمْاش بنسبة 0.4٪ من حيث متوسط ​​نمو نصيب الفرد الذي يلبي التعريف الفني للركود العالمي.

انخفاض حاد فِيْ النمو الاقتصادي

وتعليقًا على الدراسة، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفِيْد مالباس “يتراجع النمو الاقتصادي العالمي بشكل حاد، ومن المرجح أن يتباطأ التباطؤ فِيْ النشاط الاقتصادي مع انزلاق المزيد من البلدان إلَّى الركود”.

وأضاف “ما يقلقني هُو احتمال استمرار هذه الاتجاهات مع تداعيات مدمرة طويلة المدى على الناس فِيْ الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ولتحقيق معدلات تضخم منخفضة واستقرار للعملات ونمو متسارع، يجب على صانعي السياسات تحويل تركيزهم من انخفاض الاستهلاك. لتعزيز الإنتاج. يجب أن تسعى السياسات إلَّى توليد استثمارات إضافِيْة، وتحسين الإنتاجية وتخصيص رأس المال، وهِيْ أمور ضرورية لتحقيق النمو والحد من الفقر. ”

أكبر تباطؤ منذ عام 1970

تسلط الدراسة الجديدة الضوء على الظروف الصعبة غير العادية التي تكافح فِيْها البنوك المركزية التضخم اليوم. العديد من المؤشرات التاريخية لحالات الركود العالمي ترسل بالفعل إشارات تحذير. يمر الاقتصاد العالمي الآن بأكبر تباطؤ له بعد التعافِيْ من الركود منذ عام 1970.

سجلت ثقة المستهلك العالمية بالفعل انخفاضًا حادًا أكثر بكثير مما كانت عليه فِيْ الفترة السابقة للركود العالمي السابق. تشهد أكبر ثلاثة اقتصادات فِيْ العالم – الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو – تباطؤًا حادًا فِيْ النمو. فِيْ ظل هذه الظروف، يمكن حتى لصدمة خفِيْفة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل أن تدفعه إلَّى الركود.

تعتمد الدراسة على الدروس المستفادة من فترات الركود العالمي السابقة لتحليل تطور النشاط الاقتصادي فِيْ الآونة الأخيرة، وتقدم السيناريوهات المحتملة للأعوام 2022-2024. عادة ما يتطلب التباطؤ مثل ذلك الذي يشهده العالم حاليًا اعتماد سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية من أجل دعم النشاط الاقتصادي.

لكن الدراسة وجدت أن خطر التضخم والمساحة المحدودة للإنفاق ضمن الإطار المالي تحفز صانعي السياسات فِيْ العديد من البلدان على سحب دعم السياسات على الرغم من التباطؤ الحاد فِيْ الاقتصاد العالمي.

قال أيهان كوس، القائم بأعمال نائب رئيس البنك الدولي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات “من المرجح أن يكون التشديد النقدي والمالي الأخير مفِيْدًا فِيْ خفض التضخم”. بعضها يقيد الظروف المالية ويزيد من تباطؤ النمو العالمي “.

كَمْا دعا صانعي السياسات فِيْ الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلَّى الاستعداد لإدارة التداعيات المحتملة للتشديد المتزامن للسياسات فِيْ جميع أنحاء العالم.

وخلصت الدراسة إلَّى أن البنوك المركزية يجب أن تواصل جهُودها لاحتواء التضخم، وهُو ما يمكنها فعله دون التسبب فِيْ ركود اقتصادي عالمي. لكن هذا سيتطلب إجراءات منسقة من قبل مجموعة متنوعة من صانعي السياسات.

وقالت الدراسة أيضًا إنه سيتعين على صانعي السياسة الاقتصادية الآخرين المشاركة فِيْ مكافحة التضخم، لا سيما من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز سلاسل التوريد العالمية.

ومن بين تلك الخطوات، تم النظر فِيْ تخفِيْف القيود على سوق العمل، والعمل على زيادة المشاركة فِيْ القوى العاملة، والحد من ضغوط الأسعار، وتعزيز الإمدادات العالمية من السلع الأولية.

وذكرت الدراسة أن التنسيق العالمي يمكن أن يقطع شوطا طويلا فِيْ زيادة المعروض من المنتجات الغذائية والطاقة.