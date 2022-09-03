صرف الدعم السكني وشُروطْ وطريقة التسجيل، يعد الدعم السكني خدمة تقدمها وزارة الإسكان لدى الكثير من المواطنين في المملكة السعودية، وذلك بهدف تقديم مسكن ملائم للأسر المستورة، وذلك وفق شروط محددة تحددها موقف القبول والرفض، حيث أطاحت وزارة للإسكان طريقة التسجيل الدعم السكني الإلكتروني ، وذلك من خلال الدخول الى موقع وزارة الإسكان السعودية.

صرف دعم السكن والمواعيد النهائية واستمارة التسجيل

يمكن لمن يسعون للحصول على دعم سكني فِيْ المملكة التسجيل فِيْ مبادرة الدعم بالخطوات التالية من طريقة التسجيل للدعم السكني

أولا تسجيل الدخول معي رَابِطْ المنصة. ثانيًا، تقوم بالنقر فوق رمز التسجيل إذا لم تكن مسجلاً. ثالثًا، إذا كنت مسجلاً، أدخل رقم الهُوية وكلمة المرور. رابعًا، تقوم بالتسجيل عن طريق إدخال رقم هُويتك وتاريخ ميلادك واختيار التحقق من صحة البيانات. خامسا، انقر فوق تلقي كلمة مرور مؤقتة. سادساً، سيصلك رمز تفعيل عبر رسالة نصية على الرقم المسجل فِيْ أبشر. سابعاً، يتم التحقق من صحة البيانات وأهلية مقدم الطلب لاستخدام النظام الأساسي، ويتم إخطارهم عن طريق الرسائل النصية. ثامناً، قم بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهاتف المحمول ورمز التفعيل. تاسعاً، انقر على أيقونة “إرسال” لتظهر لك إقرار الاستلام. عاشرًا، اقرأ الشُروطْ والأحكام وحدد “صحيح” لقبول الإقرار واضغط على “قبول”. حادي عشر أجبت عن السؤال “ما هُو نوع السكن الحالي” للتحقق من أهليتك للحصول على دعم الإسكان. ثاني عشر، تقوم بة بياناتك الشخصية وتصحيح أي أخطاء ثم النقر فوق “متابعة”. ثالث عشر، استمر فِيْ التحقق من تفاصيل العائلة، وتصحيح أي أخطاء، واضغط على متابعة. رابع عشر، ستعرض عليك ثلاثة أسئلة يمكنك الإجابة عليها بنعم أو لا. خامس عشر، فِيْ حالة اكتمال التأهِيْل والموافقة عليه، ستظهر لك رسالة “مبروك، أنت الآن مؤهل للحصول على دعم الإسكان”. لإتمام عملية الحجز، انقر على أيقونة “منصة السوق الإلكترونية”. سادس عشر، إذا كانت النتيجة غير مؤهلة، ستظهر رسالة “عذرًا، لم تستوف شُروطْ الأهلية” مع السبب. سابع عشر، يمكنك الاعتراض عن طريق كتابة تعليقك فِيْ المربع الذي يظهر مع عبارة “اكتب تعليقك هنا” وقم بتحميل المستندات بالنقر فوق أيقونة التحميل، ثم أيقونة الإرسال. ثامن عشر، يمكنك التحقق من حالة اعتراضك وتعديل المعلومات التي أدخلتها مسبقًا إذا كانت تؤثر على اليمين من خلال أيقونة الملف الشخصي.

يمكن لسكان الدعم السكني الاستعلام من خلال منصة سكني عن التقدم بطلب للحصول على دعم سكني والتحقق من أهلية التسجيل فِيْ الدعم السكني لأول مرة وطريقة الاستفسار.

من المتوقع أن يكون مَوعِد خفض الدعم السكني 24 نوفمبر 2022 م لصرف دعم الإسكان، لكنه سيقترب من نهاية الشهر.



البحث عن مشروع فِيْ مبادرة صرف الدعم السكني

بعد التسجيل وتلقي خطاب تهنئة بالحق فِيْ الدعم السكني، يمكنك ذلك تبحث عن مشروع للحجز على النحو التالي

يمكنك النقر فوق رمز المشاريع لرؤية المشاريع المتاحة. ثم تضغط على شركات التطوير العقاري. سيتم عرض جميع شركات التطوير السكني والمشاريع التابعة لها. ابحث عن مشروع بخيارات نوع المشروع أو المنطقة أو كليهما.

يمكن للمشاركين والمستفِيْدين من نظام الدعم السكني الاستفادة بشكل كامل من قيمة الدعم على شكل وحدة سكنية فِيْ أحد المشاريع التابعة للمبادرة، باستخدام أداة البحث فِيْ الموقع مع الخطوات السابقة لاستخدامه، ويمكن تحديد قيمة الدعم باستخدام حاسبة مدفوعات دعم الإسكان كَمْا سنشرح بالتفصيل فِيْ الفقرة التالية، وكذلك شُروطْ دعم الإسكان.

حاسبة الصرف لدعم الإسكان

تُعرف حاسبة الدعم السكني كأداة رقمية من خلال الموقع الرسمي، وتستخدم لحساب مقدار الدعم الذي تقدمه الوزارة للمستحقين للدعم، مهما كان الدعم المقدم، ووحدات الإسكان الجاهزة أو قيد الإنشاء، ضمن المشاريع. مقامة على أرض الوزارة وضمن القرض العقاري.

تعتمد قيمة السلفة على معيار الالتزامات المسؤول عن المستفِيْد، ويتم تحديد القيمة عند تقديم الحق إلى إحدى وكالات التمويل.

شُروطْ دعم السكن

أعلن الحساب الرسمي للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن الشُروطْ الأساسية للحصول على الدعم السكني لاستحقاق الدعم السكني على النحو التالي

الدعم مستحق فقط للأسر السَعُودِيْة، بما فِيْ ذلك الزوج والزوجة، والأطفال دون سن 25، والبنات غير المتزوجات. ألا تكون أسرة المتقدم قد استفادت سابقًا من الدعم الحكومي أو الخاص. ألا يقل سن المتقدم عن 25 سنة باعتبار الأب هُو الأب، وتستثنى الأرملة والمطلقة من شرط السن إذا كانت تعول الأبناء. الاقامة الكاملة مطلوبة للعائلة فِيْ المملكة. لم يكن لدى الأسرة سكن لائق فِيْ السنوات الخمس الماضية، “ويتحدد السكن الملائم حسب نوع وجودة ومساحة المبنى”. يستمر تطبيق شُروطْ الأهلية من التقديم حتى الاستحقاق.

ومَوعِد صرف الدعم السكني لشهر تشرين الثاني فِيْ الربع الأخير من الشهر.

طلب دعم سكني

يمكن لمستخدمي خدمات منصة سكني الرقمية الحصول على الخدمات والاستفادة منها عبر الهُواتف المحمولة والأجهزة اللوحية باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الرقمي.

يمكنهم أيضًا تنزيل التطبيق من متجر الهاتف على Android أو IOS من Google Play أو App Store. قم بتخزين أو APK Pure لهُواتف Huawei واستمتع مع تطبيق سكني # الملكية الآن أسهل.

عرض وحدات سكنية للبيع

يمكن لأصحاب العقارات اعرض عقارك فِيْ سوق العقارات باتباع هذه الخطوات الأربع

أولاً، قم بالتسجيل على المنصة. ثانيًا، اختر رقم الأداة. ثالثًا، أدخل المعلومات الخاصة بالعقار. رابعًا، انشر الطلب.

وذلك من خلال منصة # Real Estate_market، وهِيْ منصة موثوقة ومعتمدة لعرض وشراء منتجات “الفلل – الشقق – الشقق” المختلفة، فِيْ حالات مختلفة، جديدة ومستعملة، فِيْ مناطق مختلفة من المملكة.

بدء وديعة دعم السكن الموافق لشهر نوفمبر 2022

تبدأ وديعة دعم الإسكان فِيْ حسابات المستفِيْدين لشهر نوفمبر 2022 م، من تاريخ الأربعاء الموافق 11-24-2022 م، وتستمر وديعة الدعم حتى اليوم الخامس منذ بداية خصم الحقيقي. رسوم العقار، ونشر الحساب الرسمي لبرنامج سكني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بياناً يوضح الأرقام، فِيْما يلي المستفِيْدون من الدعم خلال العام الجاري من يناير وحتى أكتوبر الماضي

175 ألف أسرة سعودية استفادت من خيارات الإسكان المختلفة خلال الفترة المعلن عنها.

استقرت 149 ألف أسرة فِيْ منازلها الجديدة.

يأخذ فِيْ الاعتبار استيفاء شُروطْ الحصول على دعم الإسكان خلال فترة الاستحقاق بأكَمْلها حتى نفاد دعم الإسكان.

المَوعِد النهائي لتقديم المساعدة السكنية

يتم إيداع أو صرف دعم الإسكان للمستفِيْدين المستحقين فِيْ 24 و 25 من كل شهر ميلادي، وهُو التاريخ السابق لتاريخ الأجور.

لا تتأثر قيمة الدعم السكني بأي تغيرات فِيْ عدد أقارب المستفِيْدين، لكن دعم حساب المواطن يتأثر بذلك.

يجب استيفاء جميع شُروطْ الدعم السكني، ويجب اتباع شُروطْ الدعم السكني العسكري والمدني.