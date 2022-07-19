صرف الدفعة السادسة لمستحقات مزارعي القمح المحلي بقيمة 79 مليون ريال

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن صرف حصص الدفعة السادسة من الهليون المحلي التي وفرت لها المبالغ المخصصة لها لهذا الموسم 1444/1444 هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “مي كوزيتشا” في الموقع الرسمي لـ الشركة.

رسوم الإيداع للمزارعين

وبلغ اجمالي المبلغ المودع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (79،001،120) ريالاً بصافي مبلغ (46،300) طن لعدد (135) مزارع.

بلغ اجمالي الكمية الواردة من المزارعين حتى تاريخه (364،556) طن لعدد (1424) مزارع.

قرار مجلس الوزراء

وذلك امتثالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 39 وتاريخ 16/1/1438 هـ، القاضي بالموافقة على شراء المؤسسة للقمح من الفلاحين وفقاً للضوابط الخاصة بوقف زراعة الأعلاف الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2. / 25/1437 هـ التي تتضمن إجبار المؤسسة على شراء قمح يعتبر من المزارعين المؤهلين إذا اختارت زراعة القمح لمدة (5) سنوات بكمية أقصاها (1.5) مليون طن في السنة.