صرف الرواتب مقدمًا.. تفاصيل خدمة تقدمها 6 بنوك فِيْ مصر

ستة بنوك تعمل فِيْ السوق المصرفِيْة المصرية تقدم مزايا للعاملين فِيْ القطاعين الخاص والعام، بما فِيْ ذلك توافر الرواتب مقدما.

أعلنت ستة بنوك فِيْ السوق المصري عَنّْ تقديم تسهِيْلات جديدة لعملاء موظفِيْ القطاعين العام والخاص، تتيح لهم دفع الرواتب مقدمًا، مما يتيح لهم سداد التزاماتهم ومواجهة بعض المصاريف الطارئة.

قالت بنوك الأهلي ومصر و QNB والعربي الأفريقي الدولي والتجاري الدولي وكريدي أجريكول، إنها بدأت فِيْ تقديم برنامج دفع الرواتب مقدمًا لعملائها مقابل احتساب معدل الفائدة على الخدمة.

ويحدد كل بنك نسب صرف الرواتب مقدما من إجمالي الدخل المسجل للعميل من الشركة أو الكيان الذي يعمل فِيْه

تطلب البنوك من العملاء الذين يرغبون فِيْ الحصول على خدمة كشوف المرتبات مقدمًا تقديم بيان موجه إلَّى البنك وموقع من قبل الشركة بخصوص المبلغ الإجمالي الذي يتلقونه شهريًا.

يشترك الموظف فِيْ هذه الخدمة بتقديم بطاقة الرقم الوطني واستمارة طلب الحصول على سحب على المكشوف مع ضمان الراتب ودفع المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب إلَّى بطاقة الراتب.

شروط الحصول على خدمة السلفة على الراتب

إحضار بطاقة الرقم القومي سارية المفعول

إحضار خطاب من الشركة مع بيان الدخل الشهري

تقديم بيان الدخل للبنك

تقديم نموذج طلب سحب على المكشوف مع ضمان الراتب

إرسال إيصال مرافق حديث

بدأت البنوك طرح هذا البرنامج مع زيادة الضغوط الاقتصادية والنفقات مع ظهُور جائحة كورونا قبل ثلاث سنوات، وأعلنته مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

ما هِيْ البنوك التي تقدم خدمة كشوف المرتبات مقدما

البنك الأهلي المصري

يوفر تسهِيْلات تصل إلَّى 65٪ من الراتب الشهري بحد أقصى 20000 جنيه بشرط ألا يقل عمر العميل عَنّْ 21 سنة ولا يزيد عَنّْ 65 سنة.

بنك مصر

تسهِيْل بنسبة 65٪ من الراتب الشهري بحد أقصى 20 ألف جنيه بشرط ألا يقل عمر العميل عَنّْ 21 سنة ولا يزيد عَنّْ 65 سنة.

البنك العربي الأفريقي الدولي

يتم تقديم تسهِيْل للحصول على 90٪ من الراتب الشهري مقدمًا، بحد أدنى 1،000 جنيه مصري وبحد أقصى 100،000 جنيه مصري، بشرط ألا يقل عمر العميل عَنّْ 21 عامًا ولا يزيد عَنّْ 60 عامًا.

البنك التجاري الدولي CIB

يقدم البنك التجاري الدولي خدمة صرف 90٪ من قيمة الراتب الشهري مقدمًا بحد أقصى 150 ألف جنيه بشرط ألا يتجاوز عمر العميل 60 عامًا.

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

يتم تقديم تسهِيْل ائتماني يصل إلَّى 50٪ من صافِيْ الراتب مقدمًا بشرط أن يكون الحد الأدنى لصافِيْ الدخل الشهري 1500 جنيه بدون حد أقصى بشرط ألا يقل عمر المتقدم للخدمة عَنّْ 21 سنة ولا يزيد. من 60 عامًا عَنّْد اكتماله.

بنك كريدي أجريكول

قيمة التسهِيْل 50٪ من متوسط ​​الراتب الشهري المحول للبنك. شريطة ألا يقل عمر المتقدم للخدمة عَنّْ 21 عامًا ولا يزيد عَنّْ 60 عامًا عَنّْد اكتمالها.