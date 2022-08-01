صرف الضمان الاجتماعي المطور والقديم sbis.hrsd.gov وكيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة مَوعِد صرف الضمان الاجتماعي المتطور والقديم، حيث أن تاريخ الدفع هُو الأول من كل شهر ميلادي. فِيْ ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة الظروف المعيشية. بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي تمر بها البلاد.

صرف الضمان الاجتماعي متطور وقديم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مَوعِد صرف الضمان الاجتماعي المطوَّر سيكون يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022، الموافق 3 محرم 1444 هـ، حيث سيتم إيداع الأقساط فِيْ الحسابات البنكية للدولة. المواطنين المؤهلين للتغيير، كَمْا أعلنت الوزارة عن تمديد فترة التسجيل، وفِيْ نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفِيْدين المسجلين فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى 1444/04/05 هـ الموافق 2022/10/10 م، أبرزت ذلك يصرف معاش الضمان الاجتماعي لأي مستفِيْد سابق دون انقطاع أو نقص فِيْ حال ثبوت حاجته للضمان خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال إلى النظام المطور.

شُروطْ الأهلية للضمان الاجتماعي المطور

كشفت الموارد البشرية عن عدة شُروطْ يجب على مقدم الطلب استيفاؤها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر، وهذه الشُروطْ هِيْ كالتالي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل والأصل، ويستثنى من ذلك الفئات التالية “غير السَعُودِيْة المتزوجة من سعودي وأرملة ومطلقة غير سعودية ولديها أطفال سعوديون أبناء السعوديين”. أرملة وأبناء سعودي مطلقات من زوج غير سعودي وذوي إعاقات وأيتام وأرامل مع أيتام لديهم بطاقات مواصلات.

ألا يقل الدخل المحسوب للعاملين لحسابهم الخاص أو للأسرة عن الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهُو 1100 ريال للمعيل و 550 ريالاً لكل فرد من أفراد الأسرة.

ضرورة الالتزام بمتطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة المؤهلين.

ضرورة الالتزام بمتطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة المؤهلين. يجب ألا تكون مقيمًا فِيْ أحد المنازل أو المرافق السكنية التي ترعاها الدولة.

يجب ألا تمتلك أصولًا عالية القيمة.

كيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي للمروج

حتى يتسنى للمواطنين السعوديين التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية