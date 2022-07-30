صرف الضمان الاجتماعي المطور ورقم التواصل مع خدمة العملاء

تطوير الصرف من الضمان الاجتماعي. يسأل الكثير من الناس فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن قيمة الضمان الاجتماعي المتطور، وما هِيْ نصيب الفرد، وكذلك قيمة مقدار الإعالة للزوجة والمطلقة. المرأة، ومقدار الدعم للمتقاعدين، وتجدر الإشارة إلى أن الضمان الاجتماعي قد وفر رقمًا للاتصال بك ومعرفة قيمة الدعم الذي يقدمه الضمان الاجتماعي المطور للفئات المختلفة، كَمْا يتم طرح الأسئلة حول معايير التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي الجديد، وكذلك كيفِيْة تسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي على الإنترنت، ويتم ذلك بالضغط على الرَابِطْ الرسمي للضمان الاجتماعي الجديد، وكيفِيْة الاستفسار عن الحالة من الحساب إذا كان مؤهلاً أو غير مؤهل.

تم تحديد تاريخ صرف الضمان الاجتماعي

سينخفض ​​الدعم الخاص بسداد سعر الضمان الجديد خلال شهر أغسطس 2022 وتحديداً فِيْ اليوم الأول من شهر أغسطس، ويتم الصرف بشكل طبيعي إذا لم يتزامن يوم الدعم مع عطلة رسمية منذ ذلك الحين. يتم صرف الضمان الاجتماعي أيام الخميس أو السبت.

رقم الاتصال بضمان المطور

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة المتحدة عدة طرق للاتصال بخدمة عملاء الضمان الاجتماعي، بما فِيْ ذلك البريد الإلكتروني ورقم صندوق البريد والرمز البريدي وأرقام الهُواتف. ضمان فِيْ الرياض للتواصل وايضا تم تخصيص رقم مجاني للتواصل وهناك رقم مباشر وهذه الارقام هِيْ كالتالي

رقم الضمان الاجتماعي القياسي هُو 19911.

رقم الضمان الاجتماعي المطور بالرياض كان كالتالي 0114057988.

وبالمثل، تم توفِيْر رقم ضمان اجتماعي مجاني جديد 8001222777.

كَمْا يوجد رقم مباشر للتأمينات الاجتماعية المطورة وهُو 0112915588.

أما بريد الضمان فهُو [email protected]

كان صندوق بريد الضمان الاجتماعي كالتالي 12484.

فِيْ النهاية تم توفِيْر الرمز البريدي للاتصال وهُو 11157.

معايير التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي

فِيْ البداية، يجب أن يكون مقدم الطلب مواطنًا سعوديًا من “الأصل والأصل”.

يُعفى بعض الأشخاص من شرط الجنسية وهم

أبناء السَعُودِيْة من أم مطلقة أو أرملة سعودية. وتستثنى الزوجة الأجنبية المتزوجة من سعودي والمطلقات والأرامل اللواتي لديهن أطفال من هذا الزوج. كَمْا يستثنى من هذا الشرط ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل الذين يكفلون الأيتام والأيتام.