صرف دعم الريف 1443 وخطوات الاستعلام عن الدعم برقم الهُوية

– صرف الدعم الريفِيْ 1443 وخطوات الاطلاع على رقم الهُوية، تقدم وزارة المياه والبيئة والزراعة فِيْ الجزيرة العربية برنامج الدعم الريفِيْ من أجل تقديم الدعم الكافِيْ للأسر الريفِيْة المنتجة والمزارعين، بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وتلبية احتياجات المملكة، وتطوير وزيادة المنتجات المختلفة. ، بما فِيْ ذلك منتجات الألبان والمنتجات الريفِيْة المتنوعة والمنتجات الزراعية وغيرها. يتم تسجيل الإعانة وفق سلسلة من الشُروطْ التي تضعها الوزارة. وسلط الضوء على ضرورة إتاحتها من أجل الحصول عليها. يشمل هذا الدعم جميع العاملين فِيْ المجالات الزراعية، وإنتاج الفاكهة الاستوائية، والمزارع السمكية، ومنتجي العسل الأبيض، ومربي الماشية، والمشاريع الصغيرة لربات البيوت والأنشطة الريفِيْة الأخرى، ونطلعكَمْ فِيْ هذا المقال على قيمة الدعم وخطوات الحصول عليه.

صرف الدعم الريفِيْ 1443 وقيمة الدعم

يقدم هذا الدعم للمواطنين المقيمين فِيْ الريف ويعملون فِيْ بعض الأنشطة الزراعية، ويتم صرف الدعم فِيْ اليوم الأول من كل شهر ميلادي، على أن يستمر الصرف حتى العاشر من نفس الشهر. يختلف الدعم باختلاف المشروع والبرنامج الجاري العمل عليهما، وتبلغ قيمة الدعم الريفِيْ 54000 ريال سعودي كحد أقصى.

خطوات استشارة الدعم برقم الهُوية

أعلنت وزارة المياه والبيئة الزراعية أنه من الممكن طلب الدعم الريفِيْ من خلال الخطوات التالية

أدخل الموقع الرسمي منصة الدعم.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسمك وكلمة المرور.

اكتب رمز التحقق المرئي أمامك.

من القائمة الرئيسية، اختر الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق زر الاستعلام برقم التعريف.

أدخل رقم التعريف، ثم اضغط على زر “استشارة”.

يحق للعاطلين والمتقاعدين وربات البيوت الحصول على الدعم عن طريق الدخول إلى الموقع وتسجيل الحساب فِيْ المنصة وإدخال البيانات المطلوبة وكتابة تفاصيل المشروع الذي يعملون فِيْه أو يريدون القيام به للعاطلين ثم إرسال يُعلم SE المتقدمين بآخر الأخبار حول الطلب المقدم.