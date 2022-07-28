صرف راتب التقاعد للمواطن السعودي من التأمينات الاجتماعية وخطوات الاستعلام

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن صرف رواتب التقاعد فِيْ الحسابات البنكية للمواطنين، وأوضحت أن المعاش يصرف تضامنا مع المعاش الأساسي، إضافة إلى بعض المساعدات الاقتصادية لحاجات الأسر مثل الغذاء و. الدواء أو دفع فواتير الكهرباء، ويعتبر المعاش أحد أشكال الدعم الخدمات المالية التي تقدمها حكومة المملكة بهدف تحسين وتصحيح الأوضاع المعيشية للعديد من الأسر ورفع المستوى الاجتماعي وتحقيق المساواة بين المجتمع السعودي كله. يبحث العديد من المواطنين أيضًا عن خطوات للتعرف على راتب التقاعد وكيفِيْة حساب الراتب. دفع أجور التقاعد والحساب الإلكتروني لأجر التقاعد للهِيْئة العامة للتأمينات الاجتماعية وحالات عدم صرف معاش المتقاعد المتوفى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

صرف راتب التقاعد للمواطن السعودي

المعاش التقاعدي للمواطن هُو مبلغ من المال يمنحه التأمين الاجتماعي للموظف السعودي بعد تقاعده أو فِيْ حالة الوفاة أو الإصابة، ونظام التقاعد هُو برنامج إلزامي لكثير من المواطنين السعوديين، لذلك يعمل المواطن على الدفع. 9٪ من راتبه الشهري للتأمين طيلة فترة عمله، والمؤسسة التي يعمل فِيْها العامل يدفع 9٪ من راتبه للتأمين، من أجل منحه معاشاً تقاعدياً بعد أن يقضي سن التقاعد. فترة التقاعد فِيْ التأمين، يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن التقاعد الستين أن يطلب الصرف المبكر للمعاش التقاعدي إذا كانت هناك مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 300 شهر، وإذا كان العامل قد أكَمْل الفترة المطلوبة، يمكنك التقدم للتقاعد.

اهم شُروطْ استحقاق المعاش التقاعدي 1444

هناك شُروطْ معينة يجب أن يستوفِيْها صاحب المعاش، وتتلخص هذه الشُروطْ فِيْ النقاط التالية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم للمعاش التقاعدي عن 60 سنة.

يجب أن تتوقف عن الانخراط فِيْ أي عمل يخضع للقانون.

ألا تقل مدة عملهم عن 120 شهرًا.

حالات عدم صرف معاش صاحب المعاش المتوفى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

أوضحت المؤسسة العامة السَعُودِيْة للتأمينات الاجتماعية بعض التفاصيل المهمة بخصوص أجور التقاعد للورثة، ومن أهم التفاصيل توضيح حالات عدم صرف معاش المتقاعد المتوفى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، من الآتي –

بالنسبة للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا، يتم تعليق دفع المعاش، باستثناء أولئك الذين يدرسون ويقدمون المستندات التي تثبت أنهم لا يزالون فِيْ إحدى المراحَلْ التعليمية.

عند العمل فِيْ أي وظيفة.

فِيْ حالة زواج أي من المستحقين.

يوقف صرف المعاش فِيْ حالة وجود أكثر من معاش، بحيث يصرف أكبر معاش للمستحق.

خطوات ة رواتب التقاعد الكترونيا

يجب اتباع بعض الخطوات اللازمة للاطلاع على رواتب التقاعد لمواطني مؤسسة الضمان الاجتماعي