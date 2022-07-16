صرف راتب الضمان الإجتماعي للزوجة بهذه الشُروطْ والخطوات فِيْ السَعُودِيْة 1443

دفع راتب الضمان الاجتماعي للزوجة من أكثر المواضيع التي تم بحثها فِيْ فهرس البحث العالمي “جوجل” فِيْ الفترة الأخيرة شُروطْ الضمان الاجتماعي المطورة للزوجة لعام 1444 م. ح- حقك فِيْ ضمان الراتب وفق شُروطْ ومعايير معينة، وسنوضح لك كيفِيْة الحصول على الراتب المضمون وما هِيْ أهم شُروطْ حصول الزوجة على الراتب المضمون سواء كانت سعودية أو أجنبية.

تطوير شُروطْ الحصول على راتب الضمان الاجتماعي للزوجة.

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عدة شُروطْ يتم من خلالها تحديد أحقية المواطن فِيْ راتب الضمان (الزوجة)، وهذه الشُروطْ هِيْ على النحو التالي –

يجب أن تكون الزوجة التي ترغب فِيْ الحصول على راتب الضمان الاجتماعي من أصل وأصل سعودي.

فِيْ حال كانت زوجة أجنبية (غير سعودية) يشترط أن تكون متزوجة من زوج سعودي ولديها أطفال سعوديون.

وهذا يشمل النساء الأرامل والمطلقات.

كَمْا يجب على الزوج الامتثال لجميع متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بتعليم وصحة أطفالهم.

التزام الفئات التي لا تستطيع العمل داخل الأسرة بكافة البرامج التدريبية التي تضعها الوزارة.

ألا يكون للزوجة خلفِيْة تجارية أو مهنية.

أن يكون الدخل الشهري للزوجة أقل من 1100 ريال سعودي وهُو الحد الأدنى لأجر الضمان الاجتماعي.

يشترط للزوجة السَعُودِيْة أو الأجنبية الإقامة بشكل دائم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فضلاً عن عدم وجود أصول قديمة لها.

وضع خطوات للتشاور مع نتائج الاستحقاق لراتب الضمان الاجتماعي

فِيْما يتعلق بالاستعلام عن نتائج الأهلية والأهلية لراتب الضمان الاجتماعي، يحتاج مقدم الطلب إلى المرور بعدة خطوات أدناه –