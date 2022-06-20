صرف مستحقات التأمينات للرجال والنساء والحالات الاستثنائية للصرف

دفع مستحقات التأمين للرجال والنساء قبل بلوغ سن الستين. للمشترك أن يأخذ مستحقاته دفعة واحدة مهما كان السبب. يعمل التأمين الاجتماعي على احتساب مستحقات كل مستفيد تأميني بشكل عام ، بخلاف وجود حالات صرف استثنائية وفق لائحة التعديلات الجديدة التي وضعتها المؤسسة ، حيث يتلقى المستفيدون استحقاقاتهم التأمينية قبل بلوغهم سن التقاعد ، مما يحرم المستحقين. المشترك في منافع صندوق التأمين التي تمكنه من استمرار صرف المعاش التأميني لأفراد الأسرة بعد وفاة المشترك ، والتمتع بمدد وفترات الجمع في حال الانتقال للعمل الحكومي ولكن في حالة رغبة المرأة للعودة مرة أخرى للاشتراك في التأمينات الاجتماعية ، يجب عليك دفع تعويض المبلغ المقطوع الذي حصلت عليه في حالة العجز غير المهني أو عدم بلوغ سن الستين.

دفع مزايا التأمين للرجال والنساء

وفقا لتعديلات التأمين الجديدة تم توضيح التعديلات مَشرُوع يجب استيفاء شروط سداد المستحقات:

ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من عمل أو عمل سابق أو تعامله التأمينات على أنه غائب عن العمل ولا يستحق الإعالة. ألا تكون قد بلغت سن التقاعد القانوني أو تركت العمل. يجب ألا تقل فترة التأمين عن سنة واحدة ويجب أن تشمل هذه الفترة الأشهر الستة السابقة. يشترط ألا يكون انقطاع طالب الضمان الاجتماعي بسبب حكم في قضية جنائية أو أي قضية مخلة بالشرف أو الأمانة. يجب أن تكون المستندات المقدمة في طلب التأمين موثقة ورسمية وغير مزورة. يجب إدخال اسم مقدم طلب التأمين في سجل العاطلين عن العمل في مكتب القوى العاملة ، ويجب على العاطل عن العمل زيارة مكتب القوى العاملة.

حالات استثنائية لمدفوعات التأمين الاجتماعي

بلغت مشاركة الفرد عشر سنوات ، وكانت طبيعة عمله صعبة مما تسبب في العديد من المشكلات الصحية. إذا حكم على الفرد بالسجن لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ، في هذه الحالة يجب على المؤسسة أن تقدم لأسرته معاشًا تقاعديًا. إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين 300 شهر أو تجاوزت مدة العمل 25 سنة. في حالة اختفاء شخص لمدة ستة أشهر متتالية ، يتم أخذ مستحقاته من قبل الأسرة وفقًا للأحكام التي تحددها هيئة الأخطار المهنية. في حال تجاوز المشترك مدة الـ 120 شهرًا في التأمينات الاجتماعية وبلغ 50 أو 55 شهرًا.

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التواصل معها حتى يتمكن جميع المستفيدين من تقديم استفساراتهم وطرح اقتراحاتهم وشكاواهم. يمكن التعرف على قنوات الاتصال مع الوزارة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001243344. يتطلب الاتصال الهاتفي إجراء المكالمة خلال ساعات العمل الرسمية ، وتبدأ هذه الساعات اعتبارًا من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة صباحًا. اخر النهار.