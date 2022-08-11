صعود قوي للنفط.. برنت يقترب من 100 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط فِيْ نهاية تعاملات يوم الخميس، وارتفع خام برنت 2.20 دولار، بينما ارتفع النفط الأمريكي 2.41 دولار.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.20 دولار أو 2.26٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 99.60 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفِيْف 2.41 دولار أو 2.62٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 94.34 دولار للبرميل.

قالت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن تسع شركات ستشتري 20 مليون برميل من النفط فِيْ أحدث عملية بيع للاحتياطي البترولي الاستراتيجي، فِيْ إطار جهُود إدارة الرئيس جو بايدن لتخفِيْف ارتفاع أسعار النفط بسبب الُغُزو الروسي لأوكرانيا. نقص الطاقة الفائضة عالمياً لتعزيز الإنتاج.

وقالت الإدارة فِيْ مارس / آذار إنها ستسحب مليون برميل من الخام يوميا من مايو إلَّى أكتوبر، أو نحو 180 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، الذي يحتفظ بالنفط فِيْ الكهُوف على سواحل لويزيانا وتكساس.