صفاء جلال المخرجين شايفِيْن إني نكدية.. وأنا أم ديمقراطية جدا

قالت الفنانة المصرية صفاء جلال إنها تعلمت الكثير من الفنان توفِيْق عبد الحميد، حيث شاركت فِيْ العديد من الأعمال معه، لذلك كانت تتطلع إلَّى التواجد خلال تكريمها فِيْ مهرجان همسة الدولي للإبداع والفنون بدار الأوبرا. مصر. .

وأضاف خلال مقابلة مع “العرب اليوم” “كل المكرمين هذه المرة يستحقون أكثر من ذلك، وجميعهم مدرسون ويلعبون أدوارًا بارزة للغاية وأنا سعيد من أجلهم، وأنا هنا للاحتفال معهم. ” “

وتحدثت عَنّْ أدوارها الأخيرة غير الكوميدية، فقالت “لا أعرف لماذا، بعد تقديم مسلسل الجار السابع، لم أقدم دورًا كوميديًا، ويرى المخرجون أنني غاضبة”.

وأوضح “قمت بالعديد من الأدوار التي علقت فِيْ أذهان المشاهدين مثل دوري فِيْ ريا وسكينة رغم صغر حجم الدور إلا أن الجمهُور علق عليه دائما وكذلك دوري فِيْ مسلسل” الجار السابع “والعديد من المسلسلات. أنا فخور بتقديمها “.

وعَنّْ حياتها الشخصية قالت صفاء “أنا أم ديمقراطية للغاية، ومن الضروري مناقشة وإقناع الجميع برأيهم، وكنت أعتقد أنني أماً متحررة للغاية، لكنني اكتشفت أنني مثل بلدي. أمي وأنا نقول نفس الشيء قالت “.

آخر مشاركة للفنانة صفاء جلال، خلال الموسم الدرامي رمضان 2022، كضيف شرف فِيْ مسلسل Secret File، جسدت خلاله شخصية سيدة تدعى حنان.

وشارك فِيْ مسلسل “الأرشيف السري” العديد من الفنانين منهم هاني سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، رحمة حسن، إدوارد، ماجد المصري، محمد محمود عبد العزيز، محسن محي الدين، الراقِصَّة دينا، نضال الدين. -شافِيْ، مادلين طبر، صبا الرافعي، كارولين عزمي، صفاء جلال، والمسلسل من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلعسي.