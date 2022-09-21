صفاء سلطان أحببت لأول مرة فِيْ الـ16 من عمري.. ووفاة جدتي صدمتني

استذكرت الفنانة صفاء سلطان بعض ذكرياتها فِيْ اختبار “المرة الأولى” الذي تحدثت فِيْه عَنّْ تجربتها فِيْ الحياة ومجال الفن.

وكشفت سلطان أن والدتها كانت أول من شجعها على دخول عالم الفن ومتابعة موهبتها وشغفها فِيْ مهنة التمثيل.

رغم أنها كانت المرة الأولى التي وقف فِيْها أمام الكاميرا عام 2003 أثناء مشاركته فِيْ مسلسل “مرايا” مع الفنان ياسر العظمة، إلا أنه تذكر أيضًا المخرج الأول الذي عمل معه.

وقالت إن شخصيتها “ليلى مراد” هِيْ أول دور تعتبره انطلاقة حقيقية لها.

وأشارت صفاء إلَّى أنها قدمت لأول مرة شخصية “الأم” فِيْ مسلسل “الليل والرجل” عام 2008، وقالت إن أول حساب لها على مواقع التواصل الاجتماعي هُو إنستغرام.

كشفت الفنانة سلطان، أن أول شعور فكرت به على أنه حب، لكنه لم يكن كذلك، كان فِيْ السادسة عشرة من عمرها، وكان أول شعور بالخوف والخسارة التي مرت بها هُو وفاة جدتها ووالدتها.

على مستوى مختلف. وفِيْ سياق العمل تشارك الفنانة صفاء سلطان حاليا فِيْ مسلسل “زقاق الجن” مع المخرج تامر اسحق، تأليف محمد العاص، وإنتاج مجموعة ماهر برغلي سمير حسين.